Nóng nhất thể thao sáng 3/10: Djokovic kêu gọi các VĐV quần vợt đoàn kết

Djokovic kêu gọi các VĐV quần vợt đoàn kết

Trong phát biểu mới nhất, Novak Djokovic kêu gọi các VĐV quần vợt cần phải đoàn kết hơn để yêu cầu ATP sắp xếp lịch thi đấu hợp lý hơn. "Trong 15 năm qua, tôi luôn nói về câu chuyện này. Mọi người cần phải đồng lòng để yêu cầu sửa lại lịch thi đấu. Tất nhiên, ai cũng có lựa chọn riêng nhưng tại sao không chọn việc thay đổi để môn thể thao này tốt đẹp hơn?".

Novak Djokovic

Amanda Anisimova giành vé dự WTA Finals

Sau khi vượt qua Paolini ở tứ kết China Open, Amanda Anisimova đã giành vé dự WTA Finals 2025. Đây là mùa giải đột phá của tay vợt người Mỹ khi Anisimova giành danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp tại Doha (Qatar) hồi tháng 2 và lọt tới chung kết Wimbledon.

Manny Pacquiao hé lộ kế hoạch tiếp theo

Sau khi hòa với Mario Barrios hồi tháng 7 vừa qua, người hâm mộ vẫn đang chờ xem đối thủ tiếp theo của Manny Pacquiao là ai. Tuy nhiên, võ sĩ 45 tuổi người Philippines vẫn chưa hé lộ. Thay vào đó, Pacquiao đang hy vọng đưa những tay đấm trẻ người Philippines sang Mỹ thi đấu. Công ty do võ sĩ này thành lập vừa công bố một loạt hoạt động thời gian tới tại xứ "cờ hoa".

Đội đua McLaren bất ngờ chia tay sao trẻ

Trong thông báo mới nhất, đội đua McLaren vừa bất ngờ tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Alex Dunne. Tay lái người Ireland được coi là một trong những "viên ngọc quý" của làng đua xe thế giới và sẽ sớm chuyển lên thi đấu tại F1. Theo nguồn tin cho biết, vấn đề không nằm ở chuyên môn mà là đôi bên mâu thuẫn với nhau về định hướng tương lai.

LeBron James lỡ phần tiền mùa giải cùng Los Angeles Lakers

Kỳ nghỉ giữa hai mùa giải của NBA đã chuẩn bị kết thúc và đây là lúc các đội bóng bắt đầu tập trung quân số để tập luyện cho mùa giải mới. Tuy nhiên, Los Angeles Lakers sẽ thiếu vắng LeBron James trong giai đoạn này. Nguyên nhân là bởi siêu sao người Mỹ bị căng cơ do tập luyện quá sức trong thời gian trước đó.