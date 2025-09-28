Nóng nhất thể thao sáng 28/9: Huyền thoại quần vợt mách nước cho mỹ nhân Raducanu

Huyền thoại quần vợt Becker mách nước cho mỹ nhân Raducanu

Huyền thoại quần vợt Boris Becker đã trải lòng về cuộc đời và sự nghiệp, từ khoảnh khắc đăng quang Wimbledon ở tuổi 17 cho tới những tháng ngày phải ngồi tù. Ông tiết lộ bản thân hối tiếc vì giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên quá sớm, thừa nhận rằng mình “có lẽ đã quá trẻ” để gánh vác áp lực sau vinh quang.

Tay vợt trẻ Emma Raducanu

Năm 1985, Becker đánh bại Kevin Curren trong trận chung kết, trở thành nhà vô địch đơn nam trẻ nhất lịch sử Wimbledon. Dù sau đó bổ sung thêm 5 danh hiệu Grand Slam và khẳng định vị thế một trong những tay vợt vĩ đại nhất thế hệ, cuộc sống ngoài sân đấu của ông lại đầy rẫy sóng gió, đặc biệt là những biến cố tài chính.

Quan điểm của Becker phần nào phản chiếu trải nghiệm của tài năng quần vợt Anh Emma Raducanu, người vụt sáng toàn cầu khi vô địch US Open năm 2021 ở tuổi 18. Dù đã ghi dấu tên tuổi trong lịch sử tennis, cô gái 22 tuổi hiện nay thừa nhận phải đối mặt với những khó khăn về tinh thần kể từ sau chiến thắng tại Flushing Meadows, khi chưa thể tái hiện lại thành tích đó.

Theo huyền thoại Becker, muốn tìm lại đỉnh cao trong sự nghiệp, Raducanu phải tìm được người thầy giỏi, gạt bỏ mọi vướng bận bên ngoài để tập trung cho chuyên môn.

Romain Grosjean lái xe F1 lần đầu sau 5 năm

Tay đua người Pháp Romain Grosjean sẽ trở lại sau cú va chạm khủng khiếp với lực tác động 67G khiến chiếc xe Haas bốc cháy dữ dội, suýt cướp đi mạng sống của anh. Dù vậy, Grosjean đã tự thoát khỏi buồng lái và được bác sĩ FIA Ian Roberts giải cứu khỏi biển lửa. Anh chỉ bị bỏng ở mu bàn tay trong cuộc đua cuối cùng tại F1, trước khi chuyển sang thi đấu tại giải IndyCar ở Mỹ.

Năm 2021, Mercedes từng đề nghị Grosjean một buổi chạy thử, nhưng kế hoạch bị hủy bỏ do những hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19. Đến hôm nay, cơ hội đã trở lại khi đội cũ của anh tổ chức một buổi test tại đường đua Mugello (Italia) vào thứ 26/9.

Grosjean, hiện 39 tuổi, không giấu nổi sự háo hức: “Tôi phấn khích khi được cầm lái một chiếc F1. Thật khó tin là đã gần 5 năm trôi qua, nhưng việc được tái ngộ với đội cũ trong dịp đặc biệt này mang ý nghĩa rất lớn".

Huyền thoại Michael Johnson lý giải việc trả lại tấm HCV cuối cùng

Michael Johnson là một trong những VĐV điền kinh vĩ đại nhất lịch sử Olympic, nhưng ông đã trả lại một trong năm tấm HCV từng giành được nhiều năm sau khi giải nghệ.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Johnson giành tổng cộng 5 HCV Olympic, trải dài qua ba kỳ Thế vận hội liên tiếp. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng của ông bị phủ bóng đen hơn một thập kỷ sau, khi đồng đội Antonio Pettigrew thừa nhận đã sử dụng chất cấm.

Hệ quả là Johnson quyết định trao trả lại tấm HCV thứ năm, qua đó chính thức được công nhận là VĐV bốn lần vô địch Olympic. Ở tuổi 58, huyền thoại điền kinh người Mỹ mới đây đã chia sẻ về cảm xúc khi mang danh “chỉ” là nhà vô địch 4 HCV, cũng như lý do vì sao ông lựa chọn hành động đầy nguyên tắc này.

Ông thừa nhận trên chương trình High Performance Podcast: “Giờ thì tôi đã quen rồi. Nếu nghĩ lại, tôi giành tấm HCV thứ năm trong sự nghiệp ở nội dung tiếp sức 4x400m tại Sydney.

Tôi giải nghệ với tư cách một VĐV sở hữu 5 HCV Olympic, và tôi nghĩ mình sẽ giữ danh hiệu đó suốt phần đời còn lại vì đã giải nghệ, đâu thể giành thêm được nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại phải bước lùi, mất đi một trong số đó. Ý nghĩ ấy chưa từng thoáng qua trong đầu tôi".

Frances Tiafoe đối mặt rắc rối với nhà tài trợ

Frances Tiafoe vừa hứng chịu thất bại sốc trước Marton Fucsovics tại Japan Open, khi tay vợt người Mỹ không thể kiểm soát cảm xúc. Hành động bột phát sau trận đấu có thể khiến anh gặp rắc rối với nhà tài trợ – hãng vợt Yonex. Theo tiết lộ, Tiafoe có nguy cơ bị hãng Yonex thanh lý hợp đồng.