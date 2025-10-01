Nóng nhất thể thao tối 1/10: "Lão tướng" Monfils xác nhận giải nghệ cuối năm 2026

Lão tướng" Monfils xác nhận giải nghệ cuối năm 2026

Trên Instagram cá nhân, tay vợt kỳ cựu Gael Monfils cho biết anh sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải 2026. Monfils, 39 tuổi, bắt đầu sự nghiệp từ năm 2004 và giành 13 danh hiệu ATP. Thành tích tốt nhất của anh tại các giải Grand Slam là 2 lần vào bán kết (Roland Garros 2008 và US Open 2016), đồng thời leo lên hạng 6 ATP vào tháng 11/2016.

Monfils cùng với Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon và Richard Gasquet là nhóm tay vợt nam tiêu biểu của tennis Pháp ở thế kỷ 21, được truyền thông nước nhà đặt biệt danh "Những chàng chính ngự lâm".

Monfils chỉ tiếp tục chơi tennis chuyên nghiệp tới cuối năm sau

Cờ vua trẻ Việt Nam giành HCB tại giải thế giới

Kỳ thủ Lê Phan Hoàng Quân đã xuất sắc giành huy chương bạc (HCB) cho cờ vua Việt Nam tại giải cờ vua trẻ vô địch thế giới 2025, diễn ra tại Kazakhstan. Giải đấu này dành cho các nhóm tuổi U8, U10 và U12, và được tổ chức từ ngày 18 tháng 9 đến 1 tháng 10.

Đội cờ vua trẻ Việt Nam tham gia với 6 kỳ thủ, bao gồm: Vũ Thành An (U8 nam), Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Nhất Khương (U10 nam), Nguyễn Quang Anh, Trịnh Nguyên Lãm (U12 nam) và Trần Dương Hoàng Ngân (U12 nữ). Giải đấu đã thu hút đông đảo các kỳ thủ từ nhiều quốc gia tham gia.

Mucangchai Ultra Trail 2025 chính thức hoãn sang năm 2026

Ban tổ chức (BTC) Mucangchai Ultra Trail vừa thông báo giải chạy dự kiến diễn ra ngày 3 tới 4/10/2025 tại Mù Cang Chải sẽ được dời sang 2 tới 3/10/2026. Quyết định này được đưa ra sau khi họp bàn và thống nhất cùng chính quyền địa phương.

Toàn bộ đăng ký của vận động viên sẽ tự động bảo lưu sang mùa giải 2026 với đầy đủ quyền lợi đã cam kết. Đồng thời, BTC sẽ mở lại cổng thay đổi thông tin, cho phép VĐV điều chỉnh đăng ký hoặc sang nhượng suất tham gia.

Trong thời gian tới, BTC sẽ tiếp tục cập nhật thêm quyền lợi bổ sung cho các VĐV, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cộng đồng runners vì sự tin tưởng và đồng hành. Mùa giải Mucangchai Ultra Trail 2026 hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa và trọn vẹn hơn cho người tham gia.

Carlos Alcaraz xin rút lui khỏi Thượng Hải Masters

Chỉ vài giờ sau khi vô địch Japan Open, Carlos Alcaraz gây ngỡ ngàng khi quyết định xin rút lui khỏi Thượng Hải Masters. “Tôi rất buồn khi phải đưa ra thông báo rằng tôi sẽ không thi đấu tại Thượng Hải Masters 2025. Tôi đã gặp vấn đề về sức khoẻ và sau khi hội ý với đội ngũ của mình, tôi buộc phải đưa ra quyết định này. Tôi rất muốn thi đấu tại Thượng Hải một lần nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở Trung Quốc vào năm sau”.

Carlos Alcaraz

Emma Raducanu nhận cảnh báo

Mỹ nhân người Anh, Emma Raducanu vừa bị loại khỏi China Open sau khi thua ngược trước Jessica Pegula. Ngay sau đó, cựu vô địch US Open nhận lời cảnh báo từ cựu số một nước Anh, Annabel Croft. “Emma cần phải làm việc lại với đội ngũ của mình. Đây là lần thứ hai liên tiếp cô ấy để thua khi đã có cơ hội kết thúc trận đấu trong tay. Điều đó cần phải được thay đổi gấp. Khi có cơ hội, bạn cần phải tìm cách tận dụng nếu không sẽ tự biến thành chướng ngại tâm lý cho chính mình”.

Verstappen cần chiến thắng tại Singapore GP

Max Verstappen đang có phong độ khá tốt khi vô địch 2 chặng đua gần nhất tại Italia và Azerbaijan. Tuy nhiên, theo cựu tay đua Jolyon Palmer, tay đua của đội Red Bulls còn “cả tấn việc phải làm” nếu như muốn vô địch. Đầu tiên là phải giành được chức vô địch tại chặng đua tiếp theo, Singapore GP. Hiện tại, Verstappen có 255 điểm, kém tới 96 điểm so với người đang dẫn đầu là Oscar Piastri.

Tyson Fury bị chỉ trích nặng nề vì con gái

Nhà cựu vô địch quyền anh hạng nặng, Tyson Fury đang nhận chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân là bởi “Gypsy King” đồng ý để con gái lớn, Venezuela đính hôn trong bữa tiệc sinh nhật 16 tuổi cùng bạn trai Noah Price. Theo Tyson Fury, đó là chuyện thường và tôn trọng quyết định của con gái.

Lebron James xem xét khả năng nghỉ hưu

Siêu sao bóng rổ Lebron James sẽ bước sang tuổi 41 vào cuối năm nay. Đội bóng chủ quản Los Angeles Lakers đã quyết định không gia hạn hợp đồng với tay ném người Mỹ. Đồng nghĩa với việc James sẽ trở thành cầu thủ tự do vào năm sau. Bởi vậy, nhiều người tin rằng “King James” đang nghĩ tới chuyện nghỉ hưu. Gần đây, siêu sao này cũng bóng gió về “chương mới trong cuộc đời”.