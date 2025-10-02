Nóng nhất thể thao sáng 2/10: Federer được đề cử vào Đại sảnh danh vọng Tennis

Federer được đề cử vào Đại sảnh danh vọng Tennis

Mới đây, 3 cựu tay vợt gồm Roger Federer, Juan Martin Del Potro và Svetlana Kuznetsova đã góp mặt trong danh sách đề cử của Đại sảnh danh vọng Tennis Quốc tế năm 2026.

Quá trình bầu chọn bao gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 kết thúc vào ngày 10/10 với sự tham gia của người hâm mộ trên trang chủ Đại sảnh Danh vọng Tennis Quốc tế. Giai đoạn 2 do một nhóm bầu chọn chính thức có sự tham gia của thành viên ban tổ chức, nhà báo tennis và chuyên gia bầu chọn.

Để được bầu vào Đại sảnh Danh vọng, các ứng cử viên phải nhận được ít nhất 75% phiếu bầu thuận trở lên từ tổng số phiếu bầu của nhóm bầu chọn chính thức, bên cạnh điểm bầu chọn cao từ người hâm mộ. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố trong tháng 11.

Tay vợt gốc Việt vinh dự khi đấu Sinner ở chung kết China Open

Trả lời truyền thông sau khi thất bại 2-6, 2-6 trước Jannik Sinner ở chung kết China Open, Learner Tien không giấu được sự phấn khích. Tay vợt gốc Việt cũng gửi lời chúc mừng tới Sinner trong phần còn lại của mùa giải:

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc và đang cố gắng tận hưởng mọi khoảnh khắc. Cho đến giờ, mọi thứ thật sự rất tuyệt vời. Tôi vô cùng hạnh phúc. Mọi người đã chào đón tôi rất nồng nhiệt. Chúc mừng Jannik với 1 tuần thi đấu xuất sắc và giành thêm 1 danh hiệu. Thật tuyệt khi được cùng anh thi đấu trên sân hôm nay. Chúc anh may mắn trong phần còn lại của mùa giải".

Cựu sao UFC bị cấm thi đấu vì chơi xấu đối thủ trên sàn boxing

Hội đồng Quyền anh Quốc gia Brazil vừa ra thông báo đình chỉ thi đấu võ sĩ Wanderlei Silva trong 180 ngày và bị cấm tham gia bất kỳ sự kiện nào do tổ chức này phê duyệt. Nguyên nhân xuất phát từ trận đấu giao hữu theo thể thức boxing giữa Silva và Acelino Freitas hôm 27/9.

Thời điểm đó, Silva thực hiện cú húc đầu trái luật ở hiệp 4 và bị xử thua, trận đấu trở nên hỗn loạn hơn khi các thành viên của cả 2 đội lao vào ẩu đả. Cá nhân Silva còn bị Rafael Freitas, con trai của Acelino đánh bất tỉnh ngay trên sàn đấu. Wanderlei Silva, 49 tuổi, được xem là huyền thoại MMA Brazil nhờ quãng thời gian tranh tài tại UFC.

Verstappen quyết phá "dớp" ở Singapore GP

Trả lời truyền thông trước thềm Singapore GP (5/10), Max Verstappen khẳng định anh rất háo hức do còn "công việc dang dở" với chặng đua này. Theo thống kê, Singapore GP là chặng duy nhất mà nhà vô địch F1 4 lần chưa từng về nhất.