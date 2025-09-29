Nóng nhất thể thao sáng 29/9: Alcaraz và Sinner sẽ thống trị tennis 5 năm tới

"Alcaraz và Sinner sẽ thống trị làng tennis trong 5 năm"

Alcaraz và Sinner liên tục cạnh tranh nhau ở những sân chơi lớn nhất trong năm 2025. Còn Djokovic dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể tạo nên cuộc đua sòng phẳng với 2 tay vợt trẻ này.

Cựu tay vợt số 1 thế giới Yevgeny Kafelnikov đưa ra bình luận về cuộc chiến này: "Carlos Alcaraz và Jannik Sinner sẽ thống trị làng quần vợt trong thời gian dài, bởi không ai đủ sức cạnh tranh với họ. Cả Alexander Zverev lẫn Novak Djokovic đều không thể. Thật đáng tiếc, Djokovic đã kiệt sức.

Sinner và Alcaraz hiện là những tay vợt hàng đầu của làng tennis

Ở các giải Grand Slam với thể thức 3 set thắng, thật khó để Djokovic đối đầu với những tay vợt trẻ như Sinner và Alcaraz, những người đang ở đỉnh cao phong độ. Tôi e rằng sự thống trị của họ sẽ kéo dài trong 5 năm tới".

Dimitrov có thể chỉ trở lại vào năm 2026

Tưởng chừng chấn thương của Dimitrov có thể hồi phục tốt, nhưng có vẻ tình hình thực tế không diễn ra như vậy. Anh liên tục bỏ lỡ các giải đấu lớn. Tờ Tennis World USA tiết lộ Dimitrov chỉ có thể trở lại vào đầu năm 2026, thời điểm anh bình phục hoàn toàn chấn thương.

Alcaraz tự tin cao độ sau khi đoạt vé đến bán kết Japan Open

Carlos Alcaraz tiếp tục cho thấy chấn thương mắt cá không ảnh hưởng đến phong độ khi dễ dàng đánh bại tay vợt Mỹ Brandon Nakashima với tỷ số 6-2, 6-4 ở tứ kết Japan Open. Sau trận, tay vợt người Tây Ban Nha thể hiện sự tự tin cao độ:

"Tôi nghĩ hôm nay mình đã chơi xuất sắc, điều đó không thể phủ nhận. Tôi cảm thấy mình có thể thực hiện mọi cú đánh trên sân".

Alex Pereira thừa nhận không có thể lực tốt khi để thua Magomed Ankalaev

Trước thềm trận tái đấu tại UFC 320, cựu vô địch hạng dưới nặng Alex Pereira tiết lộ anh chỉ đạt 40% thể lực khi thua Magomed Ankalaev tại UFC 313. Pereira cho hay: "Thể lực của tôi lúc đó, nói thật, chỉ rơi vào khoảng 40%. Nhưng lần này sẽ khác. Dù hiện chỉ đạt 50%, tức 10% chênh lệch cũng đủ để thay đổi cục diện. Tôi sẽ không để lại bất kỳ nghi ngờ nào".