Nóng nhất thể thao sáng 30/9: Alcaraz vào chung kết Japan Open, lập kỷ lục đáng nể

Alcaraz vào chung kết Japan Open, lập kỷ lục đáng nể

Alcaraz đã có màn ngược dòng đáng nhớ trước Ruud ở bán kết Japan Open 2025. Tay vợt người Tây Ban Nha thua set 1 với tỷ số 3-6, nhưng gỡ hòa ở set 2 với tỷ số 6-3. Đến set 3 quyết định, "tiểu Nadal" đánh bại đối thủ với tỷ số 6-4.

Alcaraz có phong độ cao

Chiến thắng trước Ruud nâng tổng số trận thắng của Alcaraz trong năm 2025 lên 66, con số cao nhất trong một mùa giải của anh, vượt qua kỷ lục cũ 65 trận vào năm 2023. Sau trận, Alcaraz chia sẻ: "Tôi cố gắng giữ sự tích cực hơn so với set đầu. Tôi hơi bực bội với bản thân, nên đã cố gắng tìm lại niềm vui, đặt những suy nghĩ tích cực vào tâm trí".

Naldi tiết lộ mối quan hệ với Sinner

Giacomo Naldi, người từng đảm nhận công tác vật lý trị liệu của Jannik Sinner, đã lên tiếng về quan điểm của mình đối với tay vợt số 2 thế giới sau khi bị sa thải vào năm ngoái. Ông từng là người khiến tay vợt này vô tình dính doping.

Chia sẻ với truyền thông Italia, Naldi cho biết: "Tôi không muốn bình luận về những gì xảy ra với đội Sinner và tôi sẽ tiếp tục như vậy. Dù vụ việc làm tổn thương tôi cả về cá nhân lẫn chuyên môn, chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt. Tôi luôn hành xử đúng mực, không tìm kiếm sự chú ý. Đây là những phát ngôn chính thức đầu tiên của tôi kể từ khi mọi chuyện xảy ra".

Musetti xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc

Musetti từng gây tranh cãi khi nói lời chỉ trích các CĐV Trung Quốc China Open, thậm chí còn bị tố phân biệt chủng tộc. Tay vợt này đã phải lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội cá nhân: "Tôi thực sự xin lỗi. Tôi rất tôn trọng các bạn, cảm thấy như ở nhà tại đây và trân trọng sự nồng ấm cùng lòng tốt mà tôi luôn nhận được.

Tôi xin lỗi chân thành vì những gì tôi noi. Lời nói của tôi chỉ hướng đến một vài cá nhân trong đám đông ho liên tục, làm gián đoạn trận đấu, hoàn toàn không nhằm vào người dân Trung Quốc".

Jake Matthews kháng cáo trận thua ngược Neil Magny

Quyết định dừng trận đấu rồi rút lại của trọng tài khiến Jake Matthews mất cơ hội chiến thắng Neil Magny ở UFC Perth. Anh cùng đội ngũ của mình quyết định kháng cáo kết quả, với mục tiêu chuyển thành “No Contest” (không phân định kết quả) thay vì công nhận chiến thắng cho Magny.