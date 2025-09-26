Nóng nhất thể thao sáng 26/9: McGregor được trả 100 triệu USD để đấu UFC tại Nhà Trắng

McGregor nói được trả 100 triệu USD để đấu UFC tại Nhà Trắng

Sự kiện UFC White House tổ chức năm sau tại Nhà Trắng (phủ Tổng thống Mỹ) dự kiến sẽ có trận đấu chính góp mặt Conor McGregor, và mới đây võ sỹ người Ireland đã tiết lộ thù lao hứa hẹn cho mình để đấu trận này. “100 triệu USD, kèm theo 100 chiếc ‘Visa vàng’ để cư trú tại Mỹ cho tôi, gia đình và bạn bè”, McGregor viết trên X.

Conor McGregor

Auger-Aliassime cưới vợ ở Morocco

Tay vợt người Canada Felix Auger-Aliassime vừa chính thức kết hôn với cô Nina Ghaibi trong một buổi lễ được tổ chức tại Morocco. Cô Ghaibi, sinh năm 2000 và là một vận động viên đua ngựa, đã quen biết Auger-Aliassime từ năm 2019 thông qua chị họ của mình, người cũng thi đấu tennis. Đám cưới của cặp đôi này đã thu hút sự tham gia của nhiều đồng đội trong đội tuyển Canada, những người đã cùng Auger-Aliassime thi đấu.

Usyk nhận lời đấu với Jake Paul nhưng không phải boxing

Sau những động thái khiêu khích trên mạng xã hội của Jake Paul, mới đây Oleksandr Usyk đã đáp trả với lời tuyên bố anh sẽ nhận lời đấu ngôi sao YouTube này, nhưng đi kèm điều kiện. Usyk nói thẳng luôn rằng Paul sẽ chỉ có cơ hội đấu với anh nếu sẵn sàng vào lồng bát giác, tức sẽ là một trận đấu MMA.

Bùi Thị Ngà chưa trở lại

Giai đoạn 2 của giải bóng chuyền nữ VĐQG sẽ thi đấu từ 7/10 đến 16/10 tại Ninh Bình, và dự kiến đây sẽ là thời điểm phụ công Bùi Thị Ngà trở lại thi đấu sau những năm nghỉ để lập gia đình và sinh con. Nhưng cô rốt cuộc sẽ không thi đấu do không có sức khỏe tốt để thi đấu ở cường độ cao, do đó ban lãnh đạo CLB Binh chủng Thông tin không đăng ký cho cô thi đấu.