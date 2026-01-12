MU bị loại khỏi FA Cup, tái hiện bi kịch 111 năm

MU chạm đáy 111 năm

Mùa giải của MU càng lúc càng u ám khi họ bị Brighton loại khỏi FA Cup ngay vòng ba với tỷ số 2-1 ngay tại Old Trafford. Thất bại này cũng đi vào lịch sử không mong muốn của MU, đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa giải 1981/82, nửa đỏ thành Manchester bị loại khỏi cả hai đấu trường cúp quốc nội ngay từ trận đầu tiên.

Từ nay đến cuối mùa, MU chỉ còn Ngoại hạng Anh để bám víu

Hơn nữa, MU chỉ còn chơi tối đa 40 trận mùa này. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” chỉ thi đấu 40 trận hoặc ít hơn trong một mùa giải đã cách đây 111 năm, khi đó do ảnh hưởng của Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Nếu còn ai quên, MU đã bị Grimsby Town (Hạng 4 Anh) loại ở vòng hai League Cup, và tiếp đó là thất bại ngay tại Old Trafford trước Brighton. Kết quả này đồng nghĩa với việc “Quỷ đỏ” sẽ chỉ còn Ngoại hạng Anh để bám víu, nhưng khoảng cách 17 điểm so với đội đầu bảng Arsenal khiến cơ hội giành danh hiệu gần như khép lại chỉ 11 ngày vào năm 2026.

Các pha lập công của Brajan Gruda và Danny Welbeck là đủ để giúp Brighton giành chiến thắng, dù Benjamin Sesko có rút ngắn tỷ số cho MU nhưng quá muộn màng. Tài năng trẻ Shea Lacey nhận hai thẻ vàng liên tiếp, trong đó thẻ thứ hai vì phản ứng, khép lại một ngày tồi tệ hơn nữa cho đội chủ sân Old Trafford.

Trước đó, Brighton từng thua trong cả 6 lần gặp MU tại FA Cup, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Fabian Hurzeler, họ đã phá bỏ “lời nguyền” ngay tại Old Trafford. Ngược lại, MU lần đầu tiên không lọt vào vòng 4 FA Cup sau 12 năm.

Đây là trận thứ hai của HLV Darren Fletcher trên cương vị tạm quyền, khi MU đang tìm người dẫn dắt tạm thời đến hết mùa giải, sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải. HLV Fletcher đã cầm quân trận Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần trước với Burnley, khi MU chơi khá năng nổ nhưng chỉ giành được 1 điểm với tỷ số hòa 2-2.

Thảm họa tại Old Trafford

MU nhập cuộc trận đấu khá hưng phấn khi thủ môn Steele phải thực hiện vài pha cứu thua sớm, nhưng khi Brighton ghi bàn, mọi chuyện lại quá dễ dàng cho “Chim mòng biển”.

Welbeck băng xuống sát biên rồi tạt bóng vào cột xa. Rutter hoàn toàn không bị ai kèm trong vòng 6 mét, nhưng cú đánh đầu của anh bị Lisandro Martinez cản phá ngay trên vạch vôi. Bóng bật ra giữa vòng cấm và Gruda không bỏ lỡ, đá bồi quyết đoán mở tỷ số. Sesko có vài cơ hội trước giờ nghỉ, nhưng nhìn chung “Quỷ đỏ” đáp trả rất ít, và bầu không khí tại Old Trafford trở nên trầm lắng.

Hiệp hai bắt đầu với sức ép từ MU, nhưng vẫn thiếu những cơ hội rõ ràng. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn ở phút 64 khi Gruda chuyền bóng thuận lợi cho Welbeck. Cựu tiền đạo MU khống chế rồi tung cú dứt điểm uy lực vào nóc lưới. Pha lập công đánh dấu bàn thắng thứ 8 của Welbeck vào lưới đội bóng cũ, và tiền đạo người Anh không ngần ngại ăn mừng tại “mái nhà xưa” của mình.

Kịch tính chưa dừng lại. Sesko rút ngắn tỷ số từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, nhưng bàn thắng này cũng không đủ để cứu vãn MU. “Quỷ đỏ” còn chịu thiệt khi Shea Lacey, cầu thủ trẻ vào sân thay người, nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng 3 phút và phải nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp.

Một buổi chiều đáng quên nữa cho MU, và bất kỳ ai tiếp quản ghế HLV tạm quyền của Fletcher, dù là Ole Gunnar Solskjaer hay Michael Carrick, sẽ chỉ 1 mục tiêu duy nhất để phấn đấu trong phần còn lại của mùa giải là giành lại suất tham dự cúp châu Âu.