Federer chỉ ra yếu tố giúp Sinner - Alcaraz thống trị tennis, điều mà "Big 3" không có

Roger Federer, tượng đài quần vợt với 20 Grand Slam, vừa đưa ra một góc nhìn đáng chú ý về sự thăng tiến thần tốc của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Theo "Tàu tốc hành" Thụy Sĩ, việc hai tài năng trẻ này thường xuyên được so sánh với "BIG 3" (Federer - Nadal - Djokovic) dĩ nhiên phải có tài năng, nhưng cũng được hưởng lợi nhờ tốc độ mặt sân hiện nay đã thay đổi theo hướng có lợi cho họ.

Federer (ảnh nhỏ) lý giải vì sao Sinner - Alcaraz liên tiếp vào các trận chung kết

🎾 Sinner - Alcaraz: Cặp kỳ phùng địch thủ của thời hiện đại

Trong 5 giải đấu lớn gần nhất mà cả hai cùng tham dự (US Open, Cincinnati, Wimbledon, Roland Garros, Rome), Alcaraz và Sinner đều gặp nhau ở chung kết. Sự thống trị này khiến giới mộ điệu không ngừng đặt họ lên bàn cân với "BIG 3".

Tuy nhiên, Federer chỉ ra rằng sự tái ngộ liên tục ấy không phải ngẫu nhiên. Các giải đấu hiện nay, bất kể sân cứng, sân đất nện hay sân cỏ, đang ngày càng chậm đi. Điều này tạo điều kiện để những tay vợt có nền tảng thể lực tốt, di chuyển linh hoạt và phản công xuất sắc như Alcaraz và Sinner luôn ở thế thượng phong.

⚖️ Federer chỉ ra nghịch lý: "Mặt sân đang trở nên quá giống nhau"

Phát biểu trên podcast Served with Andy Roddick, Federer thẳng thắn chia sẻ: "Ngày trước, lịch thi đấu có tính phân hóa mạnh, ai giỏi sân cỏ sẽ tập trung Wimbledon, ai xuất sắc sân đất nện sẽ chờ Roland Garros, và các trận đấu kinh điển thường đến từ sự đối lập phong cách".

Huyền thoại giành 20 Grand Slam tiếp tục: "Nhưng nay, khi hầu hết mặt sân được làm chậm lại, sự khác biệt bị xóa nhòa. Kết quả là những tay vợt thiên về khả năng phản công, phòng thủ và thể lực như Sinner và Alcaraz có lợi thế lớn hơn so với các tay vợt tấn công toàn diện".

Federer thậm chí tự trách mình vì đã góp phần vào quyết định chọn mặt sân chậm tại Laver Cup 2025 ở San Francisco. Anh dẫn chứng tình huống, Reilly Opelka, một trong những tay vợt giao bóng tốt nhất thế giới vẫn bị Casper Ruud trả giao bóng dễ dàng rồi tung passing-shot ghi điểm. “Lẽ ra, trong điều kiện trong nhà, chuyện này không nên xảy ra”, Federer nhận định.

Ở thời "BIG 3" mỗi tay vợt làm chủ một mặt sân riêng biệt

🐢 Vì sao ban tổ chức muốn "chậm lại"?

Theo Federer, lý do chính nằm ở yếu tố an toàn thương mại: "Nếu sân nhanh, tay vợt bị đánh giá yếu hơn có thể chơi bùng nổ vài pha giao bóng, lối đánh liều lĩnh và bất ngờ loại các ngôi sao. Nhưng khi sân chậm, tay vợt ở thế cửa dưới phải liên tục đánh những cú "không tưởng" để thắng Sinner hay Alcaraz, điều gần như bất khả thi. Kết quả là khán giả thường xuyên được thấy Sinner - Alcaraz góp mặt ở chung kết, kịch bản hấp dẫn và dễ thu hút truyền thông".

Federer thừa nhận: "Các giám đốc giải đều nghĩ, tôi thích Sinner - Alcaraz gặp nhau ở chung kết, điều này tốt cho quần vợt. Và họ chọn tốc độ sân chậm để bảo đảm điều đó".

🤔 Có công bằng với thế hệ kế tiếp?

Phát biểu của Federer đặt ra câu hỏi lớn rằng liệu sự vươn lên của Alcaraz và Sinner có được là nhờ hưởng lợi bởi môi trường thi đấu hiện nay?

So sánh với BIG 3. Federer, Nadal, Djokovic phải làm nên sự nghiệp trong giai đoạn mặt sân còn phân hóa rõ rệt. Nadal thống trị sân đất nện, Federer làm chủ sân cỏ, Djokovic chơi rất hay trên mặt sân cứng. Sự vĩ đại của họ đến từ việc chinh phục nhiều điều kiện khác biệt.

Thế hệ mới. Sinner và Alcaraz, nhờ sân thi đấu ngày càng đồng nhất, có thể liên tục tiến sâu mà ít gặp rủi ro từ các tay vợt chuyên sân đặc thù.

Dù vậy, không thể phủ nhận tài năng cá nhân, tốc độ di chuyển, kỹ năng phòng thủ, phản công và tâm lý vững vàng của họ (Sinner, Alcaraz) là thật. Nhưng yếu tố môi trường thi đấu cũng đang bảo đảm cho sự ổn định ấy.