Serena Williams 43 tuổi vẫn như "gái đôi mươi", ngỡ ngàng bí quyết làm đẹp

Ở tuổi 43, Serena Williams, huyền thoại quần vợt nữ với 23 danh hiệu Grand Slam, một lần nữa khiến công chúng phải trầm trồ. Không phải những cú giao bóng sấm sét, lần này tay vợt Mỹ chinh phục người hâm mộ bằng màn lột xác ngoại hình ngoạn mục sau khi giảm hơn 30 pound (khoảng 14kg).

Trong loạt ảnh mới đăng tải trên Instagram, Serena khoe dáng nuột nà trong bộ đồ lụa xanh ngọc quyến rũ, thần thái rạng rỡ chẳng kém gì thời son trẻ. Cộng đồng mạng thi nhau gọi cô là “gái đôi mươi”, thậm chí so sánh Serena với những siêu mẫu đình đám của Hollywood.

Serena được ví như "gái đôi mươi" với hình ảnh mới nhất

🏋️‍♀️ Hành trình giảm cân gian nan sau sinh

Sau khi sinh con thứ hai năm 2023, Serena từng lao vào tập luyện khắc nghiệt các môn như gym, chạy bộ, thậm chí cả nhảy múa. Thế nhưng, dù đốt bao nhiêu calo, cân nặng của cô vẫn chững lại. “Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác bế tắc như vậy. Ăn uống lành mạnh, tập luyện hết mình nhưng cơ thể không thay đổi”, cô thừa nhận.

💊 Bí quyết: GLP-1 bước ngoặt của Serena

Không chịu đầu hàng, Serena tìm đến liệu pháp GLP-1 (Zepbound), loại thuốc hỗ trợ kiểm soát cân nặng đang được nhiều ngôi sao sử dụng. Cùng với chế độ luyện tập vốn đã duy trì suốt đời, GLP-1 giúp cô giảm nhanh, duy trì vóc dáng ổn định và đặc biệt là giảm hẳn tình trạng đau khớp.

Đáng chú ý, Serena còn trở thành gương mặt đại diện cho một công ty chăm sóc sức khỏe, nơi chồng cô cũng đầu tư. Dù gây nhiều tranh cãi, nữ huyền thoại khẳng định: “Tôi không coi đây là đường tắt, mà là sự hỗ trợ để tôi tiếp tục sống khỏe, năng động và tràn đầy năng lượng”.

✨ Từ sân quần vợt đến biểu tượng nhan sắc tuổi 40+

Kể từ ngày giải nghệ năm 2022, Serena vẫn không ngừng truyền cảm hứng. Nếu Sharapova được nhớ đến với 5 Grand Slam và hình ảnh "Búp bê tennis", thì di sản của Serena không chỉ là 23 danh hiệu lớn, mà còn là hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ và biết làm mới bản thân.

Ở tuổi 43, Serena Williams chứng minh vẻ đẹp không chỉ đến từ thành tích thể thao, mà còn từ sự tự tin và khả năng làm chủ cơ thể. Và lần này, nàng “Nữ hoàng Grand Slam” lại khiến khán giả phải ngỡ ngàng với sắc vóc tuổi 43.