Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 12/1: Man City mua Semenyo chưa đủ, tiếp tục bạo chi chiêu mộ siêu trung vệ

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Juventus F.C Manchester City

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng Antoine Semenyo, Manchester City tiếp tục hướng sự chú ý tới việc gia cố hàng phòng ngự.

Man City mua Semenyo chưa đủ, tiếp tục bạo chi chiêu mộ siêu trung vệ

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng Antoine Semenyo, Manchester City tiếp tục hướng sự chú ý tới việc gia cố hàng phòng ngự. Ngôi sao của Benfica, Amar Dedic, được cho là đã lọt vào “tầm ngắm” của đội chủ sân Etihad.

Tin mới nhất bóng đá sáng 12/1: Man City mua Semenyo chưa đủ, tiếp tục bạo chi chiêu mộ siêu trung vệ - 1

Man City nhắm Amar Dedic

Theo nguồn tin từ tờ Oslobodjenje (Bosnia), hậu vệ phải 23 tuổi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Man City. Bên cạnh đó, nhiều CLB khác cũng đang theo dõi sát sao màn trình diễn của Dedic tại Bồ Đào Nha, trong bối cảnh một thương vụ có giá trị lớn nhiều khả năng sẽ được hoàn tất ngay trong tháng này hoặc vào kỳ chuyển nhượng hè.

Juventus lên phương án mới cho Douglas Luiz

Juventus được cho là sẵn sàng triệu hồi Douglas Luiz từ bản hợp đồng cho mượn tại Nottingham Forest để chuyển anh tới một CLB khác tại Premier League, theo tiết lộ của Tuttosport. Tiền vệ người Brazil đang gặp khó trong việc tìm suất đá chính tại đội bóng nước Anh, phần vì chấn thương liên miên cản trở phong độ.

Khả năng Luiz kích hoạt điều khoản mua đứt – yêu cầu thi đấu tối thiểu 45 phút trong 15 trận Premier League – gần như không khả thi. Trong bối cảnh đó, Juventus vẫn mong muốn thu về khoảng 25 triệu bảng (34 triệu USD) cho tuyển thủ Brazil, buộc “Lão bà” phải chuẩn bị sẵn phương án B.

Gallagher cân nhắc bến đỗ Aston Villa

Theo The Mirror, Conor Gallagher đang “quan tâm tới những gì Aston Villa mang lại”. Tuyển thủ Anh được cho là đang xem xét khả năng rời Atletico Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Trước đó, Aston Villa từng bày tỏ sự quan tâm tới Gallagher khi anh còn thuộc biên chế Chelsea, trước thời điểm chuyển sang Tây Ban Nha. Nguồn tin cho biết, tiền vệ này có thể được đưa lên thị trường với mức giá khoảng 35 triệu bảng.

Chelsea vượt mặt đối thủ trong cuộc đua giành Vinicius

Theo Fichajes, Chelsea đã “vượt lên” các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua chiêu mộ Vinicius Junior, ngôi sao tấn công của Real Madrid. Tương lai của tuyển thủ Brazil đang trở thành chủ đề nóng, khi những đồn đoán về một thương vụ bom tấn rời sân Santiago Bernabeu ngày càng nhiều.

Vinicius Jr từng được liên hệ mạnh mẽ với các đội bóng giàu tham vọng tại Saudi Pro League, nhưng cầu thủ này vẫn ưu tiên tiếp tục thi đấu ở châu Âu. Dù khả năng gia hạn hợp đồng với Real Madrid vẫn được nhắc tới, Chelsea hiện đang là đội dẫn đầu trong nỗ lực thuyết phục ngôi sao 25 tuổi tìm kiếm thử thách mới.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/01/2026 00:32 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Điểm tin bóng đá
Xem thêm
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN