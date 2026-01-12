Tin mới nhất bóng đá sáng 12/1: Man City mua Semenyo chưa đủ, tiếp tục bạo chi chiêu mộ siêu trung vệ

Man City mua Semenyo chưa đủ, tiếp tục bạo chi chiêu mộ siêu trung vệ

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng Antoine Semenyo, Manchester City tiếp tục hướng sự chú ý tới việc gia cố hàng phòng ngự. Ngôi sao của Benfica, Amar Dedic, được cho là đã lọt vào “tầm ngắm” của đội chủ sân Etihad.

Man City nhắm Amar Dedic

Theo nguồn tin từ tờ Oslobodjenje (Bosnia), hậu vệ phải 23 tuổi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Man City. Bên cạnh đó, nhiều CLB khác cũng đang theo dõi sát sao màn trình diễn của Dedic tại Bồ Đào Nha, trong bối cảnh một thương vụ có giá trị lớn nhiều khả năng sẽ được hoàn tất ngay trong tháng này hoặc vào kỳ chuyển nhượng hè.

Juventus lên phương án mới cho Douglas Luiz

Juventus được cho là sẵn sàng triệu hồi Douglas Luiz từ bản hợp đồng cho mượn tại Nottingham Forest để chuyển anh tới một CLB khác tại Premier League, theo tiết lộ của Tuttosport. Tiền vệ người Brazil đang gặp khó trong việc tìm suất đá chính tại đội bóng nước Anh, phần vì chấn thương liên miên cản trở phong độ.

Khả năng Luiz kích hoạt điều khoản mua đứt – yêu cầu thi đấu tối thiểu 45 phút trong 15 trận Premier League – gần như không khả thi. Trong bối cảnh đó, Juventus vẫn mong muốn thu về khoảng 25 triệu bảng (34 triệu USD) cho tuyển thủ Brazil, buộc “Lão bà” phải chuẩn bị sẵn phương án B.

Gallagher cân nhắc bến đỗ Aston Villa

Theo The Mirror, Conor Gallagher đang “quan tâm tới những gì Aston Villa mang lại”. Tuyển thủ Anh được cho là đang xem xét khả năng rời Atletico Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Trước đó, Aston Villa từng bày tỏ sự quan tâm tới Gallagher khi anh còn thuộc biên chế Chelsea, trước thời điểm chuyển sang Tây Ban Nha. Nguồn tin cho biết, tiền vệ này có thể được đưa lên thị trường với mức giá khoảng 35 triệu bảng.

Chelsea vượt mặt đối thủ trong cuộc đua giành Vinicius

Theo Fichajes, Chelsea đã “vượt lên” các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua chiêu mộ Vinicius Junior, ngôi sao tấn công của Real Madrid. Tương lai của tuyển thủ Brazil đang trở thành chủ đề nóng, khi những đồn đoán về một thương vụ bom tấn rời sân Santiago Bernabeu ngày càng nhiều.

Vinicius Jr từng được liên hệ mạnh mẽ với các đội bóng giàu tham vọng tại Saudi Pro League, nhưng cầu thủ này vẫn ưu tiên tiếp tục thi đấu ở châu Âu. Dù khả năng gia hạn hợp đồng với Real Madrid vẫn được nhắc tới, Chelsea hiện đang là đội dẫn đầu trong nỗ lực thuyết phục ngôi sao 25 tuổi tìm kiếm thử thách mới.