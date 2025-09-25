Hot girl bi-a Liên Quỳnh vào bán kết giải thế giới, tái lập chiến tích lịch sử

🎉 Liên Quỳnh vào bán kết giải thế giới, tái lập thành tích lịch sử

Ở lượt trận tứ kết giải vô địch carom 3 băng nữ thế giới 2025 diễn ra khuya ngày 24/9 tại Tây Ban Nha, đại diện duy nhất của Việt Nam là Nguyễn Thị Liên (thường gọi là Liên Quỳnh) so tài với Claudia Chacon (Colombia).

Liên Quỳnh xuất sắc vào bán kết giải thế giới

Ngay đầu trận đấu, Liên Quỳnh đã thực hiện liên tiếp 2 cú đánh a băng cực kỳ đẹp mắt để vươn lên dẫn 6-2. Với một đường cơ 5 điểm, nữ cơ thủ của Việt Nam vượt lên dẫn 16-5 sau hiệp 1. Đầu hiệp 2, Liên Quỳnh có tiếp một series 3 điểm để nâng cách biệt lên thành 21-5.

Cao trào của trận đấu được đẩy lên khi Claudia Chacon liên tiếp ghi điểm, rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 25-28. Đúng lúc này, Liên Quỳnh bình tĩnh thực hiện đường cơ ghi 2 điểm, qua đó thắng chung cuộc 30-25.

Kết quả này giúp Liên Quỳnh giành quyền vào bán kết, chắc chắn có huy chương tại giải vô địch thế giới. Nữ cơ thủ người Gia Lai đã tái lập thành tích của Nguyễn Hoàng Yến Nhi thực hiện được vào năm ngoái. Tính đến hiện tại, tấm huy chương đồng của Yến Nhi vẫn là thành tích cao nhất trong lịch sử của carom 3 băng nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới.

"Nữ hoàng" Therese Klompenhouwer là đối thủ của Liên Quỳnh tại bán kết

Trước đó ở lượt trận vòng 1/8 diễn ra chiều tối cùng ngày, Liên Quỳnh đã thắng cơ thủ hàng đầu người Nhật Bản Noriko Fukao với tỉ số 30-21.

Tại bán kết, Liên Quỳnh sẽ đối mặt với thử thách cực lớn khi đối thủ của cô sẽ là Therese Klompenhouwer, cơ thủ người Hà Lan đã thống trị carom 3 băng nữ thế giới nhiều năm liền với đẳng cấp và kỹ thuật không hề kém cạnh các tay cơ nam. Hai lượt trận bán kết và chung kết của giải diễn ra trong ngày 25/9.

🏆 Bao Phương Vinh vượt qua Trần Quyết Chiến lên ngôi vô địch

Cũng trong ngày 24/9, trận chung kết giải carom 3 băng phong trào Adam Cup 2025 diễn ra tại TP.HCM tiếp tục chứng kiến một màn đối đầu của hai tay cơ duyên nợ Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh.

Bao Phương Vinh thắng Quyết Chiến để lên ngôi vô địch

Quyết Chiến khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 22-11 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, Bao Phương Vinh liên tiếp tung series để dẫn ngược lại 39-32. Mặc dù Quyết Chiến đã áp sát dần tỉ số nhưng Phương Vinh vẫn kịp ghi điểm quyết định để thắng 40-37 sau 23 lượt cơ. Không chỉ lên ngôi vô địch, Bao Phương Vinh còn đòi được “món nợ” để thua người đàn anh ở trận chung kết Vision Cup cách đây 2 tuần.

Ngoài ngôi á quân, Quyết Chiến còn nhận giải Series xuất sắc với đường cơ 17 điểm ghi được tại bán kết trước Nguyễn Trần Thanh Tự. Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Đào Văn Ly và Thanh Tự. Ngoài ra, Nguyễn Đức Anh Chiến nhận giải Best Game với hiệu suất 4 điểm/lượt cơ.

🙌 Dương Quốc Hoàng đối đầu Joshua Filler tại vòng 32 giải 10 bi thế giới 2025

Lá thăm may rủi đã đưa Dương Quốc Hoàng, cơ thủ giành 1 trong 16 suất đi tiếp tại nhánh thắng đối đầu với ứng cử viên nặng ký bậc nhất cho chức vô địch là Joshua Filler tại vòng 32 giải vô địch pool 10 bi thế giới 2025 tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).

Hoàng "Sao" so tài Joshua Filler tại loại trực tiếp top 32

Trước đó, Joshua Filler đã để thua 1 trận tại vòng phân nhánh, qua đó phải xuống nhánh thua. Cơ thủ người Đức sau đó đã thành công có được 1 trong 16 suất đi tiếp tại nhánh thua.

Trận đấu của Joshua Filler và Dương Quốc Hoàng sẽ diễn ra lúc 16h chiều ngày 25/9. Quốc Hoàng cũng là đại diện cuối cùng của Việt Nam sau khi Phạm Phương Nam cũng đã bị loại.