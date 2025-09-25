Nóng nhất thể thao sáng 25/9: Carlos Alcaraz gây sốt tại Nhật Bản

Carlos Alcaraz gây sốt tại Nhật Bản

Nhà vô địch thế giới Carlos Alcaraz đã có mặt tại Nhật Bản để chuẩn bị cho Tokyo Open. Tay vợt người Tây Ban Nha nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ. Ngay cả buổi tập luyện của Carlitos cùng Taylor Fritz cũng chật kín chỗ ngồi. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng không ngần ngại tung ra những đòn tấn công đẹp mắt để chiều lòng khán giả.

Carlos Alcaraz

Dương Quốc Hoàng đấu Joshua Filler

Sau ngày 24/9, giải vô địch thế giới nội dung pool 10 bóng đã xác định được 32 cơ thủ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Chủ nhà Việt Nam chỉ còn đúng một đại diện là Dương Quốc Hoàng. Đối thủ tiếp theo của Hoàng “Sao” là Joshua Filler, tay cơ có biệt danh “Máy bắn bóng” đến từ nước Đức.

Các VĐV Việt Nam thi đấu tốt ở vòng loại Malaysia Cup

Tại giải pickleball Malaysia Cup 2025 thuộc hệ thống giải PPA Tour Asia, các tay vợt Việt Nam thi đấu khá xuất sắc ở vòng sơ loại. Phạm Xuân Vũ (đơn nam), Tâm Ken, Sophia Huỳnh (đơn nữ), Sophia Huỳnh - Trương Vinh Hiển (đôi nam nữ), Quân Đỗ - Trang Huỳnh (đôi nam nữ) đều xuất sắc giành chiến thắng để ghi tên vào vòng thi đấu chính thức.

Leclerc thừa nhận Ferrari đã hết cơ hội

Sau khi gây thất vọng tại Azerbaijan Grand Prix, Charles Leclerc, tay đua của đội Ferrari, thừa nhận đội đua của mình đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch tại giải F1 năm nay. “Thành thật mà nói, thật dễ đổ lỗi cho chiếc xe vì nó quá khó lái. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy phong độ của mình không tốt. Tôi nghĩ chúng tôi khó lòng cải thiện trong phần còn lại của mùa giải”.