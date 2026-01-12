Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Kết quả bóng đá MU - Brighton: Kịch tính 3 bàn & thẻ đỏ, người cũ gieo sầu (FA Cup)

Sự kiện: Cup FA Manchester United Brighton FC

(Vòng 3) Cựu tiền đạo MU Danny Welbeck khoét sâu vào nỗi thất vọng của "Quỷ đỏ", khi góp công lớn giúp Brighton tiễn đội chủ sân Old Trafford rời FA Cup.

   

Trước sự chứng kiến của ông thầy cũ Sir Alex Ferguson trên khán đài, và trong bối cảnh người đồng đội năm xưa Darren Fletcher tạm quyền dẫn dắt MU, Welbeck đã tung cú sút sấm sét ghi bàn thứ hai cho Brighton, qua đó đưa “Chim mòng biển” giành vé vào vòng 4 FA Cup.

Tình huống Dalot bỏ lỡ cơ hội mười mươi ngay đầu trận

Đó là bàn thắng thứ 8 của Welbeck vào lưới MU, đồng thời là lần thứ 6 anh lập công tại sân vận động từng được xem là “nhà” của mình. Cú dứt điểm uy lực đưa bóng găm thẳng lên nóc lưới khung thành của thủ môn Lammens đã nhân đôi cách biệt, sau khi Brighton vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số trong hiệp một của Brajan Gruda.

Pha đánh đầu rút ngắn tỷ số của Benjamin Sesko ở phút 85 thắp lại hy vọng cho MU, nhưng mọi nỗ lực của “Quỷ đỏ” bị giáng đòn nặng ở những phút cuối khi cầu thủ vào sân thay người 18 tuổi Shea Lacey bị truất quyền thi đấu. Brighton sau đó đứng vững để khép lại chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước MU tại FA Cup sau 7 lần chạm trán.

Với MU, thất bại này nối tiếp cú sốc bị loại ở vòng 2 League Cup trước Grimsby Town (Hạng 4 Anh), đồng nghĩa “Quỷ đỏ” rời cả hai đấu trường cúp quốc nội ngay ở giai đoạn sớm nhất có thể, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa giải 1981/82.

Welbeck tiếp tục cái duyên ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Kết quả này cũng khiến quãng thời gian 2 trận cầm quyền tạm thời của HLV Darren Fletcher trở nên đáng thất vọng, với 1 trận hòa tại Ngoại hạng Anh trước Burnley và thất bại trước Brighton ngay trên sân nhà, trong bối cảnh mùa giải của MU đang có dấu hiệu trượt dốc nghiêm trọng.

“Quỷ đỏ” hiện chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất, trong khi hai đối thủ kế tiếp của họ lại là các ứng viên vô địch Man City và Arsenal.

Trong vòng 48 giờ tới, ban lãnh đạo MU dự kiến sẽ công bố người thay thế HLV Ruben Amorim dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải, với Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick đang được xem là những ứng viên hàng đầu.

Tỷ số chung cuộc: MU 1-2 Brighton (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

MU: Sesko (85', Bruno Fernandes)

Brighton: Gruda (12'), Welbeck (64', Gruda)

Thẻ đỏ

MU: Lacey (89')

Đội hình xuất phát

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Dorgu; Ugarte, Mainoo; Mount, Bruno Fernandes, Cunha; Sesko.

Brighton: Steele; Veltman, Boscagli, Coppola, Kadioglu; Hinshelwood, Gross; Gruda, Rutter, Gomez; Welbeck.

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá MU - Brighton: Kịch tính 3 bàn & thẻ đỏ, người cũ gieo sầu (FA Cup) - 3 Man United Brighton Kết quả bóng đá MU - Brighton: Kịch tính 3 bàn & thẻ đỏ, người cũ gieo sầu (FA Cup) - 4

Sút khung thành
19 (8)
13 (4)
Thời gian kiểm soát bóng
60%
40%
Phạm lỗi
11
15
Thẻ vàng
2
1
Thẻ đỏ
1
0
Việt vị
5
4
Phạt góc
6
1
Cứu thua
1
7

Chấm điểm cầu thủ

Man United Kết quả bóng đá MU - Brighton: Kịch tính 3 bàn & thẻ đỏ, người cũ gieo sầu (FA Cup) - 5 vs Kết quả bóng đá MU - Brighton: Kịch tính 3 bàn & thẻ đỏ, người cũ gieo sầu (FA Cup) - 6 Brighton

Điểm

Lammens 5.5

Dalot 6.7

Yoro 6.2

Martinez 7.2

Dorgu 6.5

Ugarte 6.7

Thẻ vàng Mainoo 6.9

Mount 6.3

Kiến tạo Bruno Fernandes 8.3

Cunha 6.6

Ghi bàn Sesko 7.5

Điểm

8.4Steele

7.3Veltman

6.8Boscagli

7.1Coppola

7.5Kadioglu

6.7Hinshelwood

7.3Gross

8.8Gruda Ghi bànKiến tạo

6.5Rutter

6.5Gomez

7.8Welbeck Ghi bàn

Thay người

Zirkzee 6.4

2 thẻ vàngLacey 5.2

Casemiro 6.6

Thẻ vàngMaguire 6.3

Thay người

6.4Van Hecke

6.3Ayari

5.8Mitoma

Kostoulas Thẻ vàng

Watson

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Man U - Man City 17.01

Theo Sỹ Ánh

12/01/2026 00:26 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Cup FA
