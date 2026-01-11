Nóng nhất thể thao sáng 11/1: Hé lộ chuyện tử tế của Alcaraz khiến tất cả bất ngờ

Hé lộ chuyện tử tế của Alcaraz khiến tất cả bất ngờ

Với các VĐV, họ thường không có sự tiếp xúc thân mật với công chúng. Nhưng với Alcaraz là trường hợp ngoại lệ. Natalia Beciu, bạn thân của tay vợt người Tây Ban Nha gần đây chia sẻ về câu chuyện ấm áp về "tiểu Nadal":

"Tôi dẫn theo vài người bạn và giới thiệu 1 người bạn mà Alcaraz chưa từng gặp mặt trực tiếp. Anh ấy lập tức nói: "Tất nhiên rồi, tôi nhớ bạn rất rõ. Cảm ơn bạn nhiều lắm". Bởi người bạn đó chính là người tôi đưa theo đến xem anh ấy thi đấu tại Wimbledon, và Alcaraz đã tặng chúng tôi vé.

Alcaraz nói tiếp: "Tôi nhớ bạn rất rõ. Bạn khỏe không? Trận đấu hôm đó có làm bạn có vui không? Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến Wimbledon xem tôi thi đấu".

Alcaraz luôn thân thiện với người hâm mộ

Phải nói rằng Alcaraz khiêm tốn và cao quý. Là con người tuyệt vời, cực kỳ kỷ luật. Alcaraz thuộc nhóm rất hiếm người trên thế giới khiến tôi xúc động bởi sự khiêm nhường và lịch thiệp. Anh ấy là kiểu người bước vào căn phòng, và khi rời đi, căn phòng ấy trở nên rộn ràng hơn.

Có thể anh ấy bước vào phòng có đến 45 người bạn của tôi, và anh ấy dừng lại chào hỏi từng người một. Bạn có thể nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi khá hướng nội và sẽ thấy việc đó hơi mệt mỏi. Còn Alcaraz thì dành thời gian cho từng người, nhớ rõ mọi chi tiết. Anh ấy có trí nhớ tuyệt vời và luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt".

Lãnh đạo quần vợt Italia thúc đẩy ý tưởng Grand Slam thứ 5

Chủ tịch Angelo Binaghi của Liên đoàn quần vợt Italia tiếp tục kêu gọi tổ chức giải Grand Slam thứ 5 tại quê nhà, bên cạnh Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open.

Binaghi mong muốn Rome sẽ trở thành nơi tổ chức Grand Slam thứ 5. Ông chia sẻ với truyền thông Italia: "“1 Grand Slam ở Italia sẽ khả thi khi chính phủ khai thác tiềm năng của quần vợt. Bộ trưởng Kinh tế Giorgetti kể rằng tại các hội nghị tài chính toàn cầu, người ta chúc mừng ông về Sinner và tennis trước cả lời chào hỏi”.

Hé lộ lý do Djokovic vắng mặt ở Davis Cup

ĐT quần vợt Serbia nhận ngay thử thách khó khăn trên sân đất nện Chile thuộc Davis Cup 2026. Đội trưởng Viktor Troicki từng hy vọng có mặt Djokovic ở chiến dịch này, nhưng quãng thời gian chuyển tiếp ngắn từ sân cứng Australian Open 2026 sang đất nện Chile luôn là vấn đề lớn.

Nếu lọt chung kết Australian Open, Djokovic sẽ không có thời gian nghỉ ngơi trước khi bay sang Nam Mỹ. Troicki chia sẻ: “Đó là thời điểm cực kỳ bất tiện cho Djokovic. Chúng tôi hy vọng anh ấy thi đấu tốt và tiến sâu ở Australian Open 2026. Không thực tế khi mong Djokovic bay ngay từ Melbourne sang Chile sau giải Grand Slam mệt mỏi để tham gia cùng đội”.

Conor McGregor tuyên bố “không bao giờ giải nghệ"

Conor McGregor khẳng định sẽ không bao giờ giải nghệ, dù đã vắng bóng gần 5 năm ở võ đài UFC. McGregor chia sẻ với huyền thoại Mike Tyson: "Tôi sẽ không bao giờ cúi đầu, không bao giờ rút lui. Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng, cho đến khi gặp Chúa".