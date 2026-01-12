Nóng nhất thể thao sáng 12/1: "Hoàng tử Hy Lạp" Tsitsipas công khai bạn gái mới

Tsitsipas công khai bạn gái mới trên YouTube

Tay vợt được mệnh danh là "Hoàng tử Hy Lạp" Stefanos Tsitsipas sau khi chia tay với tay vợt nữ Paula Badosa đã có bạn gái mới và anh công bố người tình của mình trong một video trên YouTube. Tsitsipas ghi lại chuyến nghỉ ngơi tại Namibia, nơi anh cùng cô Kirsten Thoms trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ.

Tsitsipas cùng bạn gái mới Kirsten Thoms trong video ký sự du lịch tại Namibia

Huyền thoại golf không coi Tiger Woods hay Rory Mcllroy là hay nhất

Huyền thoại golf Jack Nicklaus đã ở tuổi 85 và sự nghiệp lẫy lừng của ông chứng kiến ông đoạt 18 danh hiệu lớn trong vòng 5 thập kỷ. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Nicklaus cho rằng cả Tiger Woods lẫn Rory Mcllroy đều chưa xứng đáng với danh vị tay golf vĩ đại nhất lịch sử, thay vào đó ông chọn huyền thoại Bobby Jones, người đã giành 13 danh hiệu lớn dù giải nghệ rất sớm năm 28 tuổi vào năm 1930.

“Nếu không vì những chấn thương nặng nề, tôi nghĩ Tiger Woods đã là tay golf số 1 mọi thời đại. Nhưng Jones vẫn là số 1, ông ấy vẫn là tay golf duy nhất trong lịch sử giành được Grand Slam và ông ấy chính là người sáng lập giải The Masters cũng như thiết kế nên sân Augusta National. Tất cả chúng tôi đều chỉ là những người đi theo con đường ông ấy đã vạch ra”, Nicklaus nói.

Việt Nam đề xuất đăng cai giải bơi hồ ngắn châu Á

Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đã làm việc với Liên đoàn thể thao dưới nước châu Á để đề xuất được tổ chức giải vô địch hồ ngắn 25m châu Á 2026. Giải đấu dự kiến tổ chức vào tháng 7/2026 và Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam hy vọng được trao quyền đăng cai sẽ giúp các kình ngư Việt Nam được thi đấu trước các đối thủ mạnh ngay trên sân nhà, nhằm nâng cao chuyên môn.

Dalton Smith đoạt đai vô địch hạng siêu nhẹ WBC

Tay đấm người Anh Dalton Smith đã trở thành tân vương của hạng siêu nhẹ WBC sau khi anh đánh bại Subriel Matias bằng knock-out ở cuối hiệp 5. Đây là trận thắng cực kỳ ấn tượng cho Smith bởi Matias được xem là không có đối thủ ở hạng siêu nhẹ và đã 2 lần giữ đai vô địch thế giới, nhưng Smith chiếm ưu thế và có được trận thắng knock-out thứ 14 sau 19 chiến thắng. Smith hiện vẫn chưa thua sau 19 trận và anh là tay đấm mới nhất của ông bầu Eddie Hearn, sau Anthony Joshua và Katie Taylor, giành được đai vô địch thế giới.