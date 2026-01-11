Chung kết tennis đỉnh cao: Medvedev - Sabalenka săn cúp, tìm "minh chủ" United Cup

Daniil Medvedev - Brandon Nakashima: Khoảng 15h30, 11/1 (chung kết đơn nam Brisbane)

Chung kết Brisbane International 2026 là cuộc so tài giữa đẳng cấp đã được khẳng định và khát khao bứt phá. Daniil Medvedev, hạt giống số 1 đang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên mùa giải, trong khi Brandon Nakashima lần đầu vào chung kết ATP 250 sau chuỗi trận ấn tượng.

Tay vợt Nga, Medvedev rộng cửa đoạt danh hiệu đầu tiên năm 2026

Medvedev chỉ thua đúng 1 set trên đường vào chung kết, lần lượt vượt qua Fucsovics, Tiafoe, Majchrzak rồi Michelsen. Anh cho thấy sự ổn định đáng nể, đặc biệt ở những thời điểm áp lực. Nakashima cũng không hề kém cạnh khi loại Davidovich Fokina, Halys, Collignon và Kovacevic, liên tiếp thắng trong các set đấu kịch tính.

Về đối đầu, Medvedev dẫn 2-0, đều thắng trên các mặt sân khác nhau. Thống kê tại Brisbane cho thấy tay vợt Nga nhỉnh hơn ở hiệu quả giao bóng một và khả năng tận dụng break-point, trong khi Nakashima nổi bật với số ace và giao bóng hai. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng bản lĩnh ở thời khắc quyết định vẫn là lợi thế lớn cho Medvedev.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng sau 2 set.

Aryna Sabalenka - Marta Kostyuk: Khoảng 13h, 11/1 (chung kết đơn nữ Brisbane)

Aryna Sabalenka vào chung kết với phong độ hủy diệt, toàn thắng 4 trận, chưa thua set nào và chỉ "đánh rơi" 20 game. Bán kết, số 1 thế giới đánh bại Muchova 6-3, 6-4 với tỷ lệ giao bóng một lên tới 88%, cho thấy sự ổn định đáng sợ ngay đầu mùa.

Sabalenka chưa thua set nào ở giải Brisbane

Marta Kostyuk là “hiện tượng” của giải khi lần lượt hạ Anisimova, Andreeva và Pegula, chuỗi chiến thắng top 10 hiếm thấy. Tuy nhiên, cô đang lép vế hoàn toàn trước Sabalenka với thành tích đối đầu 0-4, chưa từng thắng nổi 1 set.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng 2-0.

Alexander Bublik - Lorenzo Musetti: 14h30, 11/1 (chung kết đơn nam Hong Kong Open)

Trận chung kết tại Hong Kong là màn đấu trí giữa hai phong cách đối lập, Alexander Bublik với lối đánh giàu cảm hứng, giao bóng bùng nổ nhưng thất thường, và Lorenzo Musetti, tay vợt ổn định hơn trong những pha bóng bền.

Bublik có quãng đường khá nhẹ nhàng trước khi phải ngược dòng trước Marcos Giron để vào chung kết. Musetti thì hao tổn thể lực hơn, khi liên tiếp lội ngược dòng trước Etcheverry và Rublev, cho thấy bản lĩnh nhưng cũng bào mòn nhiều năng lượng.

Trên mặt sân cứng nhanh, giao bóng sẽ quyết định cục diện. Bublik sở hữu vũ khí giao bóng cực mạnh, thường xuyên đẩy set đấu vào tie-break. Musetti lại nhỉnh hơn ở khả năng trả giao và tạo áp lực trong các pha bóng dài, nhưng để bẻ game giao của Bublik, anh gần như phải chờ đợi rất lâu.

Với tính chất “kẻ tám lạng, người nửa cân”, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co, hấp dẫn.

Dự đoán kết quả: Bublik giành chiến thắng sau 3 set.

Đi tìm nhà vô địch United Cup 2026

Swiatek được kỳ vọng đưa Ba Lan lên ngôi vô địch United Cup 2026

Ba Lan và Thụy Sĩ đều vượt ải bán kết nghẹt thở nhờ chiến thắng ở đôi nam nữ. Trận chung kết nhiều khả năng xoay quanh hai cái tên, Iga Swiatek và Belinda Bencic, đều đang đạt phong độ cao. Swiatek nhỉnh hơn Bencic về đối đầu, trong khi phía Thụy Sĩ trông cậy vào câu chuyện cổ tích cuối sự nghiệp của Stan Wawrinka (đơn nam) và cặp đôi Bencic - Jakub Paul đang bất bại ở đôi nam nữ.

Dự đoán kết quả: Ba Lan thắng 2-1, lên ngôi vô địch.