Sao Việt gây sốc pickleball: Thắng đôi số 1 thế giới 1 set, giật vé lịch sử bán kết PPA Cup

🏆 Giải đấu Panas Malaysia Cup 2025 và trận đấu gây sốc của cặp đôi Việt Nam

Panas Malaysia Cup 2025 đang diễn ra tại Malaysia thuộc hệ thống PPA Tour Asia, thu hút sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu thế giới và châu Á.

Cặp đôi Vinh Hiển - Minh Quân (bên phải) gây bất ngờ khi thắng được Ben Johns và Christian Alshon (bên trái) 1 set tại PPA Malaysia Cup 2025

Trận đấu vòng 16 đôi nam tại Panas Malaysia Cup 2025 giữa cặp Việt Nam Vinh Hiển - Minh Quân và bộ đôi hàng đầu thế giới Ben Johns - Christian Alshon diễn ra căng thẳng và hấp dẫn kéo dài gần 48 phút.

Set đầu tiên, Ben Johns và Christian Alshon thắng áp đảo 11-0. Tuy nhiên, sang set 2 và 3, cặp Việt Nam thi đấu rất nỗ lực, giành điểm số liên tục và tạo ra nhiều pha bóng hay.

Ở set thứ hai, Vinh Hiển - Minh Quân bất ngờ vùng lên mạnh mẽ và giành chiến thắng 11-9, chiến thắng có thể coi là lịch sử trước cặp đôi số 1 thế giới Ben Johns cùng đồng đội Christian Alshon. Set cuối cùng diễn ra rất căng thẳng, hai bên liên tục rượt đuổi điểm số, tuy nhiên Ben Johns và Alshon đã giành chiến thắng 11-8 để kết thúc trận đấu.

Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về huyền thoại Ben Johns và đồng đội

Cặp đôi Việt Nam thể hiện sự tiến bộ rõ nét với sự phối hợp nhuần nhuyễn, kỹ thuật đa dạng và ý chí thi đấu kiên cường trước đối thủ hàng đầu thế giới. Việc giành một set thắng quan trọng là bước đột phá trong sự nghiệp của Vinh Hiển - Minh Quân, tiếp thêm niềm tin thi đấu cho các tay vợt Việt Nam ở đấu trường châu lục và thế giới.

🎾 Lần đầu tiên có tay vợt Việt Nam giành vé bán kết PPA Cup

Panas Malaysia Cup 2025 chứng kiến thành tích đặc biệt của pickleball Việt Nam khi có tới 4 vận động viên lọt vào vòng tứ kết nội dung đơn nam của giải đấu.

Trong đó, trận tứ kết đối đầu trực tiếp giữa Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang chắc chắn sẽ giúp Việt Nam có tối thiểu một vé vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử giải PPA Cup.

Ngày mai (26/9), Hoàng Nam hoặc Linh Giang sẽ có tấm vé đầu tiên vào PPA Cup 2025

Ở hai trận tứ kết còn lại, Vinh Hiển chạm trán Marco Leung, trong khi đó Phúc Huỳnh sẽ đối đầu với Hong Kit Wong. Các trận tứ kết dự kiến diễn ra vào 26/9 tại Malaysia.

🔍 Sự khác biệt giữa Panas Malaysia Cup 2025 và Panas Malaysia Open 2025

Panas Malaysia Open 2025, giải đấu mà Trịnh Linh Giang từng vô địch vào tháng 7 và Panas Malaysia Cup 2025 (từ 24-28/9) đều nằm trong hệ thống PPA Tour Asia nhưng có sự khác biệt rõ rệt về quy mô, tầm vóc và chất lượng chuyên môn.

Malaysia Open diễn ra vào đầu mùa giải tại Kuala Lumpur, quy tụ các tay vợt chuyên nghiệp khu vực và đánh dấu cột mốc lịch sử khi Linh Giang trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên vô địch ở một giải PPA Tour châu Á.

Trong khi đó, Malaysia Cup đang được tổ chức là giải đấu có quy mộ quan trọng hơn của hệ thống PPA Tour, thu hút thêm nhiều tay vợt hàng đầu thế giới như Ben Johns, Christian Alshon, tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn hẳn.

Giải có tổng tiền thưởng 150.000 USD và điểm xếp hạng cao, phân chia thưởng rõ ràng cho các hạng mục đơn, đôi (vô địch nhận 5.000 USD đơn, 8.000 USD cho đôi) cùng điểm tích lũy cả ở châu Á và Mỹ (1.500 điểm châu Á, 1.000 điểm Mỹ), tạo động lực lớn cho vận động viên tham gia và nâng cao thành tích quốc tế. Panas Malaysia Cup là một trong những sự kiện đỉnh cao nhất trong hệ thống thi đấu PPA Tour Asia.