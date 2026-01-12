Video bóng đá Bayern Munich - Wolfsburg: Siêu phẩm Harry Kane, "cơn mưa" 9 bàn (Bundesliga)

Bayern Munich chỉ mất chưa đầy 5 phút thi đấu để tìm được bàn thắng mở tỷ số. Từ quả tạt của Luis Diaz, bóng khẽ chạm người Moritz Jenz đổi hướng rồi đến chân Fischer, khiến cầu thủ này lúng túng xử lý và phản lưới nhà. Tuy nhiên, Wolfsburg nhanh chóng cho thấy sức tấn công đáng gờm. Majer tung đường chọc khe đầy tinh tế để Pejcinovic băng xuống, trước khi tiền đạo này dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn Neuer.

Harry Kane tỏa sáng với 1 siêu phẩm

Sân Allianz Arena có thoáng chốc lặng đi, nhưng niềm vui nhanh chóng trở lại với các CĐV Bayern Munich. Phút 30, Olise thực hiện quả tạt hoàn hảo để Diaz dễ dàng đánh đầu cận thành, tái lập thế dẫn bàn cho “Hùm xám”.

Wolfsburg sau đó suýt phải chơi thiếu người khi Moritz Jenz có pha vào bóng quyết liệt với Harry Kane. Tuy nhiên, VAR xác định không cần có thêm án phạt nào, khiến tiền đạo người Anh tỏ rõ sự không hài lòng.

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich suýt nới rộng cách biệt khi Olise được đặt vào thế đối mặt, nhưng cú dứt điểm của cựu cầu thủ Crystal Palace bị thủ môn Grabara đẩy ra. Dẫu vậy, Olise không phải chờ lâu để lên tiếng. Chỉ ít phút sau, anh khéo léo vượt qua Fischer và Koulierakis trước khi cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa khung thành.

Ba phút sau, Olise tiếp tục ghi dấu ấn trong bàn thắng thứ tư của Bayern Munich, khi Moritz Jenz trong nỗ lực ngăn cản bóng đến chân Diaz đã đá phản lưới nhà.

Wolfsburg hoàn toàn vỡ trận khi Bayern Munich ghi liền hai bàn chỉ trong vòng một phút. Kane dọn cỗ cho Guerreiro lập công, trước khi chính đội trưởng tuyển Anh tung cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc cao khung thành, ghi bàn thắng thứ 20 chỉ sau 16 lần ra sân tại Bundesliga mùa này. Tờ Goal còn nhận định đây sẽ là ứng viên cho bàn thắng đẹp nhất mùa.

Trong trận đấu thứ 50 tại Bundesliga cho Bayern Munich, Olise tiếp tục nâng tỷ số lên 7-1 khi đón đường chọc khe sắc lẹm của Diaz rồi dứt điểm gọn gàng bằng chân phải không thuận, đánh bại thủ môn Grabara.

Chưa dừng lại ở đó, “Hùm xám” còn tô đậm chiến thắng hoành tráng vào cuối trận, khi Goretzka băng xuống sút góc hẹp ghi bàn thắng đầu tiên của anh từ đầu mùa, khép lại màn hủy diệt 8-1 đầy ấn tượng tại Allianz Arena.

Thắng đậm, đoàn quân của HLV Vincent Kompany nới rộng khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội xếp thứ hai Dortmund.

Tỷ số chung cuộc: Bayern Munich 8-1 Wolfsburg (Hiệp 1: 2-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Bayern Munich: Fischer (5' phản lưới), Diaz (30', Olise), Olise (50', Laimer) (76', Diaz), Jenz (53' phản lưới), Guerreiro (68', Kane), Kane (69', Diaz), Goretzka (88', Tah)

Wolfsburg: Pejcinovic (13', Majer)

Đội hình xuất phát

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah, Stanisic; Pavlovic, Bischof; Olise, Lennart Karl, Diaz; Kane

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Moritz Jenz, Koulierakis, Fischer; Svanberg, Arnold; Eriksen, Majer, Wimmer; Pejcinovic