Trực tiếp tennis Rinderknech - Djokovic: Dấu hỏi cho Nole (Wimbledon)

Arthur Rinderknech khát khao cứu vãn mùa giải thất vọng

Arthur Rinderknech đang chịu áp lực lớn khi mùa giải 2026 diễn ra không như kỳ vọng. Tay vợt người Pháp thi đấu dưới tiêu chuẩn của một thành viên top 30 thế giới, trong khi phía trước là lượng lớn điểm xếp hạng cần bảo vệ, khiến thứ hạng của anh đứng trước nguy cơ sụt giảm.

Dù vậy, Wimbledon đã mang đến những tín hiệu tích cực. Bước vào giải với chuỗi ba trận thua liên tiếp và thành tích 11 thắng, 15 thua trong mùa giải, Rinderknech đã tận dụng nhánh đấu thuận lợi để vượt qua Oliver Tarvet và Martin Damm, qua đó lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng 3.

Djokovic vẫn còn nhiều dấu hỏi

Ở phía đối diện, Novak Djokovic chưa thực sự mang đến hình ảnh thuyết phục tại Wimbledon năm nay. Ngay trong trận ra quân, cựu số một thế giới đã để mất một set trước Yibing Wu trước khi giành quyền đi tiếp.

Đến vòng hai, Djokovic thắng dễ sau ba set trước Stefanos Tsitsipas. Tuy nhiên, màn trình diễn này cũng chưa thể phản ánh chính xác phong độ hiện tại của tay vợt Serbia, bởi Tsitsipas đang trải qua giai đoạn sa sút rõ rệt cả về phong độ lẫn sự tự tin.

Dù vậy, chiến thắng đó vẫn mang ý nghĩa rất tích cực với Djokovic. Đây là lần đầu tiên kể từ Australian Open hồi tháng 1 anh giành được một trận thắng mà không để thua set nào. Chi tiết này cũng cho thấy việc áp đảo đối thủ đã trở nên khó khăn hơn đáng kể khi tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng tới nhà vô địch giàu thành tích.

Trước Wimbledon, Djokovic chỉ tham dự bốn giải đấu trong mùa giải 2026 và chỉ một lần thắng quá hai trận, tại Australian Open. Ở giải đấu gần nhất là Roland Garros, anh gây thất vọng khi bị loại ngay vòng 3 dù dẫn trước hai set trước João Fonseca. Trận thua đó tiếp tục cho thấy những dấu hiệu suy giảm về thể lực và sự ổn định của tay vợt người Serbia.