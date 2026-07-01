Nóng nhất thể thao sáng 1/7: Lộ thời điểm Carlos Alcaraz tái xuất

Lộ thời điểm Alcaraz tái xuất

Carlos Alcaraz không thi đấu kể từ giữa tháng 4 do chấn thương cổ tay phải. Vài ngày gần đây, Carlitos đang tập dần cú thuận tay khiến người hâm mộ tin rằng ngày trở lại của tay vợt này không còn xa. Tuy nhiên, theo phóng viên người Tây Ban Nha, Javier De Diego, Alcaraz cùng đội ngũ của mình đánh giá rằng tay vợt này cần thêm 1 tháng mới có thể tái xuất. Nếu cần thiết, Carlitos chỉ tái xuất ở Canadian Open vào đầu tháng 8.

Carlos Alcaraz

Wimbledon bị chỉ trích vì Serena Williams

Cựu số một thế giới, Mats Wilander thẳng thắn chỉ trích ban tổ chức Wimbledon 2026 vì tặng vé đặc cách cho Serena Williams. “Tôi không hiểu sao người ta lại tặng vé cho một người không có ý định chơi chuyên nghiệp thực sự. Cô ta trở lại đây chỉ để quảng bá bản thân. Tôi tin rằng cô ta chỉ thi đấu vài giải lớn như Wimbledon hay US Open thôi. Đó không phải là phong cách của một tay vợt chuyên nghiệp”.

Pacquiao tiết lộ thêm về vụ Mayweather

Trận đại chiến giữa Manny Pacquiao và Floyd Mayweather đang bị đình chỉ do võ sĩ người Mỹ vướng phải vụ kiện liên quan đến trận đấu với Mike Tyson. Trả lời phỏng vấn mới đây, Pacquiao tiết lộ thêm thông tin. "Chúng tôi đang đàm phán những khâu cuối cùng. Trận đấu sẽ diễn ra vào năm sau. Hy vọng lúc đó Floyd đã giải quyết xong vụ kiện".

Golden State Warriors định lập siêu đội hình

Theo một số nguồn tin, Golden State Warriors định lập siêu đội hình với sự xuất hiện của LeBron James và Anthony Davis. Theo đó, cựu binh Draymond Green giải phóng sớm hợp đồng và ký hợp đồng mới với mức lương thấp hơn. Warriors sẽ đón LeBron James từ thị trường chuyển nhượng tự do và đem đổi Jimmy Butler lấy Anthony Davis.

Lộ đối thủ tiềm năng của Usyk

Sau khi từ bỏ các đai danh hiệu, Oleksandr Usyk đang muốn đấu trận cuối cùng trong sự nghiệp. Ban đầu, võ sĩ người Ukraine muốn đấu 3 trận với Tyson Fury nhưng bị công ty chủ quản từ chối. Sau đó, Usyk muốn đấu với Deontay Wilder nhưng đôi bên không đạt thỏa thuận chung. Mới đây, một số nguồn tin tiết lộ Jon Jones có thể là đối thủ cuối cùng của Usyk. Võ sĩ người Mỹ chuyên đánh MMA và đang tập chuyển sang boxing. Nếu có thể, họ sẽ thượng đài vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.