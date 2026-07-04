Anh hào vòng 1/8 World Cup: Argentina - Messi nghẹt thở đi tiếp, hẹn đấu Ai Cập - Salah

Argentina "khổ chiến" Cape Verde lấy vé đi tiếp

Đương kim vô địch Argentina đã trải qua trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu World Cup 2026 trước Cape Verde, "hiện tượng" của giải đấu.

Argentina nhọc nhằn đánh bại Cape Verde, hẹn đấu Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup

Kết quả, với phong độ xuất sắc của Lionel Messi (1 bàn) và đặc biệt là bàn phản lưới ở phút 111, Argentina nhọc nhằn giành chiến thắng 3-2 sau 90 phút chính thức và 2 hiệp phụ.

Dù vất vả, thầy trò HLV Lionel Scaloni vẫn có được điều mình muốn là tấm vé vào vòng 1/8, qua đó tiến thêm bước dài trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup. Vào 23h ngày 7/7, "Vũ công tango" sẽ chạm trán Ai Cập.

Ai Cập thắng luân lưu Australia nghẹt thở

Ở trận đấu diễn ra trước đó không lâu, Ai Cập xuất sắc đánh bại Australia. Sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, 2 đội bước vào loạt luân lưu cân não, thậm chí Australia còn sử dụng "chiêu trò" thay thủ môn bắt phạt đền. Dù vậy, họ vẫn ngậm ngùi nhận thất bại 2-4 trước Ai Cập, qua đó nhìn đại diện châu Phi ghi danh vào vòng 1/8.

Đại chiến Argentina - Ai Cập hứa hẹn rất hấp dẫn nhờ màn so tài giữa Messi và Mohamed Salah, những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.