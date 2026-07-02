Nóng nhất thể thao sáng 2/7: Serena dễ lỡ trận đánh đôi Wimbledon với chị gái Venus

Serena Williams dễ bỏ lỡ trận đánh đôi Wimbledon với chị gái Venus

Serena Williams gần đây để thua sau 3 set với tỷ số 3-6, 7-6 (8-6), 3-6 trước Maya Joint. Trong suốt trận đấu, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Serena gặp chấn thương. Nhưng gần đây, người đại diện của tay vợt này cho biết Serena Williams hiện bị đau:

"Serena Williams bị đau nhẹ ở đầu gối phải vào cuối set đầu tiên, vì vậy đội ngũ y tế của Wimbledon và WTA đã miễn nghĩa vụ tham dự họp báo sau trận cho cô ấy. Serena đã tự rời khuôn viên thi đấu trong đêm mà không cần hỗ trợ. Cô ấy đang làm mọi cách để có thể sẵn sàng cho trận đấu đôi diễn ra vào cuối tuần này".

Tình trạng sức khỏe của Serena Williams hiện tại không ổn

Naomi Osaka biến Wimbledon thành sàn diễn thời trang

Naomi Osaka tiếp tục duy trì truyền thống biến Wimbledon thành một "sàn catwalk" khi bước vào ngày thi đấu thứ 3 của giải. Osaka khoác chiếc áo có họa tiết hoa ở mặt sau, kết hợp cùng chiếc đai thắt kiểu kimono, cùng phần tà áo dài thướt tha phía sau.

Chia sẻ về lựa chọn thời trang của mình, hạt giống số 14 cho biết: "Di sản văn hóa Nhật Bản có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Wimbledon luôn gắn liền với quy định các tay vợt phải mặc trang phục màu trắng. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu bước ra sân trong bộ kimono".

Nadal gạt Roger Federer khỏi danh sách 10 VĐV vĩ đại nhất

Dù từng tạo nên một trong những kỳ phùng địch thủ vĩ đại nhất lịch sử thể thao cùng Roger Federer, Rafael Nadal lại không điền tên huyền thoại người Thụy Sĩ vào danh sách 10 vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại của mình. Theo đó, cựu tay vợt người Tây Ban Nha chọn Michael Jordan, Jack Nicklaus, Tiger Woods, Novak Djokovic, Muhammad Ali, Michael Schumacher, Usain Bolt, Michael Phelps, Diego Maradona và Pele.

John Fury "mất tích" sau khi thách đấu Carl Froch

Cựu vô địch thế giới Carl Froch tuyên bố John Fury đã "biến mất" sau khi chính ông là người công khai thách đấu một trận quyền Anh. Tháng trước, John Fury đưa ra lời thách thức Carl Froch sau khi chứng kiến con trai Tommy Fury đánh bại cựu lực sĩ mạnh nhất thế giới Eddie Hall bằng tính điểm tại Manchester.

Carl Froch sau đó nhanh chóng nhận lời, nhưng theo cựu võ sĩ người Anh, cha của Tyson Fury giờ lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Phát biểu trên kênh YouTube cá nhân, Froch nói: "Ông ta lại im bặt rồi. Suốt ngày nói đi nói lại không ngừng, lúc nào cũng lớn tiếng. Nhưng khi các nhãn hàng vào cuộc, ông ta biến mất. Chẳng thấy đâu nữa. Có ai biết John Fury đang ở đâu không".