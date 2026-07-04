Nóng nhất thể thao sáng 4/7: Djokovic san bằng kỷ lục của Federer tại Wimbledon

Djokovic san bằng kỷ lục của Federer tại Wimbledon

Novak Djokovic có thể không đạt phong độ như mong muốn, nhưng anh vẫn đánh bại Rinderknech sau 4 set với tỷ số lần lượt 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 (7-4). Nhờ đó, "Nole" tích lũy được 105 chiến thắng ở sân chơi Wimbledon.

Ở tuổi 39, Djokovic có được số chiến thắng ngang với Federer, người từng nắm giữ kỷ lục mọi thời đại ở nội dung đơn nam Wimbledon. Trong lịch sử giải đấu này, chỉ có Navratilova (120 chiến thắng nội dung đơn nữ) có thành tích tốt hơn.

Niềm vui lớn của Djokovic

Safiullin khóc sau khi thắng Fonseca

Safiullin đã khuất phục Fonseca sau 3 set đấu cùng với tỷ số 6-3. Sau trận, Safiullin đã bật khóc, bởi bản thân đã vượt qua khó khăn khi từng dính chấn thương nặng. Safiullin tiết lộ cách đây nửa năm, bản thân còn không rõ liệu có thể trở lại thi đấu hay không.

Trang phục của Matteo Berrettini bị cấm ở Wimbledon

Matteo Berrettini tiết lộ rằng anh đã bị ban lãnh đạo All England Club cấm mặc bộ trang phục đặc biệt khi bước ra sân Wimbledon. Anh mặc chiếc áo màu be và đăng lên mạng xã hội. All England Club cho rằng trang phục đó không có đủ màu trắng.

Anthony Joshua chia sẻ về những bài học từ Oleksandr Usyk

Anthony Joshua đã tập luyện cùng Oleksandr Usyk từ năm ngoái. Chính Usyk là người đã hai lần đánh bại Joshua, chấm dứt thời kỳ thống trị thế giới của võ sĩ người Anh.

Joshua cho biết học hỏi được nhiều điều từ Usyk: "Tôi đã học được ba yếu tố khi ở bên cạnh Usyk. Trong thể thao, bạn có thể lực và mọi người có thể cải thiện điều đó bằng cách tập luyện tim mạch. Bạn cũng có tinh thần, điều mà bạn có thể cải thiện bằng cách gặp các nhà tâm lý học. Và một điều làm nên sự khác biệt, mà tôi thấy ở Usyk, đó là tinh thần. Khi bạn có cả ba yếu tố đó, bạn sẽ là một người rất khó bị đánh bại".