Đua xe F1, Austrian GP: Cuộc “thư hùng” tiếp theo trên “thánh địa” của Red Bull

Sự kiện diễn ra tại Áo là một chặng đua cổ điển, được tổ chức tại một trong những đường đua có cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng nhất trên lịch thi đấu F1. Tọa lạc giữa những ngọn đồi vùng Styria xinh đẹp, ở độ cao gần 700m so với mực nước biển, quãng đường 1 vòng tuy ngắn nhưng mang lại tốc độ “chóng mặt” cùng vô số cơ hội vượt mặt hấp dẫn.

Di sản đua xe của nước Áo

Jochen Rindt – nhà vô địch đặc biệt nhất lịch sử F1

Dù có dân số khá khiêm tốn, nước Áo lại sở hữu một kho tàng di sản đua xe đồ sộ. Nhà vô địch thế giới 3 lần Niki Lauda sinh ra tại Vienna, ông từng giành các danh hiệu lớn cho Ferrari và McLaren, đồng thời là nhân tố chủ chốt đằng sau thành công vang dội của Mercedes khi góp công lớn thuyết phục Lewis Hamilton gia nhập đội đua vào năm 2013.

Jochen Rindt là nhà vô địch đầu tiên của nước Áo – và cũng là tay đua duy nhất trong lịch sử được truy tặng danh hiệu vô địch F1 sau khi tử nạn tại Monza ngay giữa mùa giải 1970 mà ông đang thống trị. Gerhard Berger, dù chưa từng chạm tay vào chiếc cúp vô địch thế giới, cũng đã ghi dấu ấn với 10 chiến thắng trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Thời hiện đại, cố doanh nhân Dietrich Mateschitz và cựu tay đua F1 Helmut Marko – với vai trò cố vấn thể thao – đã đóng những vai trò tối quan trọng trong thành công của Red Bull kể từ năm 2010 cho đến nay, giúp đội đua giành được 8 danh hiệu vô địch cá nhân và 6 danh hiệu vô địch đội đua.

Khán giả có ‘view’ bao quát nhờ vào sự chênh lệch độ cao của Red Bull Ring

Mặc dù không phải là đường đua dài nhất, Red Bull Ring lại ‘nén’ rất nhiều cung bậc cảm xúc vào một vòng chạy ngắn. Nửa đầu vòng chạy là nơi tôn vinh sức mạnh động cơ, khi các chiếc xe lao vút qua ba đoạn thẳng dài được ngăn cách bởi hai góc cua phải hướng lên dốc. Sau đó, khi các tay đua đổ dốc, trường đua biến thành một “chuyến tàu lượn siêu tốc” đầy phấn khích qua chuỗi các góc cua tốc độ cao – bao gồm cả góc cua phải Rindt đầy thách thức.

Pirelli sẽ mang đến Spielberg ba hợp chất lốp mềm nhất trong danh mục: C3, C4 và C5. Sự xuống cấp của lốp chủ yếu xuất phát từ nhiệt độ do bề mặt đường đua đã có tuổi đời vài năm, có độ nhám vi mô và vĩ mô cao, tự thân nó đã tạo ra nhiệt cho lốp xe.Dù vậy độ bám đường tại đây rất tốt nhờ lớp cao su được ‘để lại’ bởi vô số sự kiện đua xe diễn ra tại đây xuyên suốt cả năm. Độ bám này cải thiện dần qua các ngày khi đường đua "tiến hóa" đáng kể, qua đó nâng cao hiệu suất của xe.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli tại Spielberg

Các khu vực tăng tốc cũng gây áp lực lên lốp sau, bộ phận vốn dễ bị xuống cấp hơn. Tuy nhiên, các tay đua sẽ cần chú ý đến trục trước trong các pha phanh khi đổ dốc. Red Bull Ring có sự thay đổi độ cao lên tới 63 mét, khiến nó trở thành trường đua đứng thứ hai về độ chênh lệch cao độ.

Một khía cạnh quan trọng khác liên quan đến độ cao của trường đua. Ở độ cao gần 700 mét, không khí loãng hơn dẫn đến lực ép xuống (downforce) thấp hơn lên xe, điều này có thể dẫn đến hiện tượng trượt lốp gia tăng.

Nhiệt độ cũng sẽ là một yếu tố đáng lưu tâm. Vào cuối tháng 6, thời tiết có thể khá nóng, gần bằng mức nhiệt ở Barcelona. Tuy nhiên, trường đua nằm trong khu vực đồi núi của vùng Styria và các khu rừng xung quanh đôi khi có thể tạo ra các điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột.

Nhìn lại năm 2025

Năm ngoái, hầu hết các đội hoàn thành cuộc đua với hai lần dừng pit với cả ba hợp chất lốp đều đã được sử dụng trong chặng Grand Prix. Lốp Soft và Medium là những lựa chọn chính trên vạch xuất phát: 5 tay đua chọn C5, còn lại chọn C4. Các tay đua trên bục podium hoàn thành lượt chạy giữa với lốp Hard trước khi cán đích với lốp Medium. Chiến thuật của các tay đua còn lại rất đa dạng, dựa trên các bộ lốp có sẵn cho ngày Chủ nhật.

Podium chặng đua năm 2025

Bộ đôi của McLaren với Lando Norris là ‘đầu tàu’ đã giành chiến thắng 1-2 cách đây 12 tháng, trong khi Charles Leclerc giành podium cho Ferrari. Max Verstappen không may mắn khi bỏ cuộc ngay vòng đầu tiên, trắng tay tại Red Bull Ring.Với sự ổn định cao hơn của lốp xe hiện tại, người ta có thể kỳ vọng vào xu hướng mạnh mẽ hơn về chiến thuật một lần dừng pit trong năm nay.