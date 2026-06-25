"Trước Giờ Bóng Lăn" - Sân chơi tương tác và săn quà hấp dẫn mùa World Cup 2026

Được triển khai từ ngày 11/06 đến 21/07/2026, "Trước Giờ Bóng Lăn" không chỉ là sự kiện đồng hành trong mùa World Cup 2026 mà còn là sân chơi tương tác số dành riêng cho cộng đồng người yêu bóng đá Việt Nam. Thông qua cơ chế tích điểm theo thời gian thực, mỗi người tham gia đều có cơ hội trở thành một phần của cuộc đua đầy kịch tính xuyên suốt mùa giải.

Điểm hấp dẫn của "Trước Giờ Bóng Lăn" nằm ở cơ chế tham gia dễ dàng, giúp mọi người chơi đều có cơ hội cạnh tranh trên bảng xếp hạng.

Người tham gia có thể tích điểm thông qua nhiều hoạt động thú vị như:

Chia sẻ sự kiện lên mạng xã hội

Chỉ với một thao tác chia sẻ trang sự kiện lên nền tảng mạng xã hội, người chơi đã có thể nhận ngay 500 điểm thưởng để bắt đầu hành trình chinh phục bảng xếp hạng.

Đăng ký gói cước VTVprime hoặc ON Plus

Bên cạnh việc thưởng thức những nội dung thể thao chất lượng trên hệ sinh thái của VTVcab, người dùng đăng ký các gói cước VTVprime hoặc ON Plus sẽ nhận thêm tới 5.000 điểm thưởng, gia tăng lợi thế trong cuộc đua leo top. Đặc biệt, số lượt đăng ký trong ngày không giới hạn, giúp người chơi dễ dàng gia tăng điểm số và tạo lợi thế trong cuộc đua trên bảng xếp hạng. Đăng ký càng nhiều, điểm thưởng càng cao.

Tham gia tương tác trực tiếp cùng chương trình

Một trong những hoạt động nổi bật của sự kiện là tham gia trả lời các câu hỏi trực tiếp ngay trong luồng phát sóng chương trình "Trước Giờ Bóng Lăn" trên VTVprime hoặc ON Plus. Người chơi không chỉ có cơ hội tích lũy điểm thưởng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn có thể bứt phá mạnh mẽ nhờ tính năng tương tác thời gian thực ngay trên sóng chương trình.

Đặc biệt, top 10 người chơi có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn từ chương trình như voucher nghỉ dưỡng tại resort Vienna, vali thương hiệu Lusetti, thẻ diệt virus CMC.

Lịch tương tác ITR được cập nhật hằng ngày trên trang sự kiện. Người tham gia chỉ cần theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tích điểm và săn thưởng nào.

Thử tài dự đoán kết quả trận đấu

Đây là hoạt động được nhiều người hâm mộ mong chờ nhất. Người chơi sẽ đưa ra dự đoán về kết quả các trận đấu và nhận điểm thưởng khi dự đoán chính xác. Đặc biệt, khi giải đấu bước vào những vòng đấu quan trọng, giá trị điểm thưởng của mỗi trận cũng tăng lên, khiến cuộc đua trên bảng xếp hạng trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Thông qua việc kết hợp nội dung thể thao đỉnh cao với công nghệ tương tác thời gian thực, "Trước Giờ Bóng Lăn" không chỉ mang đến trải nghiệm xem bóng đá đơn thuần mà còn tạo nên một sân chơi nơi khán giả có thể trực tiếp tham gia, cạnh tranh và kết nối cùng cộng đồng người hâm mộ trên cả nước.

Càng theo dõi nhiều, tương tác nhiều và dự đoán chính xác, cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng và nhận những phần quà hấp dẫn càng lớn. Hành trình chinh phục ngôi vị dẫn đầu vẫn đang tiếp diễn và nhà vô địch tiếp theo hoàn toàn có thể là bạn!

Khán giả có thể tham gia sự kiện "Trước Giờ Bóng Lăn" tại: https://wc26.vtvcab.vn/, thực hiện các nhiệm vụ mỗi ngày, tích lũy điểm số và sẵn sàng bứt phá trên bảng xếp hạng để rinh về những phần quà giá trị trong mùa World Cup 2026.