"Nữ hoàng đẹp nhất Wimbledon" chơi tennis như múa ballet trên sân cỏ

Marta Kostyuk vừa làm nức lòng người hâm mộ sau chiến thắng áp đảo ở vòng 1 Wimbledon 2026. Không chỉ gây ấn tượng bằng tỷ số cách biệt 6-1, 6-2 trước Podoroska, tay vợt người Ukraine còn khiến toàn bộ khán đài London phải "thổn thức" bởi vẻ đẹp tựa thiên nga của mình trên mặt sân cỏ.

Ngay sau trận đấu, bức hình ăn mừng cùng dòng trạng thái "First dance complete wimbledon" (Vũ điệu đầu tiên đã hoàn thành) đăng tải trên trang cá nhân của cô đã lập tức bùng nổ, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và cơn mưa lời khen từ giới mộ điệu.

Hình ảnh không khác gì Marta Kostyuk đang khiêu vũ trên sân cỏ

Vũ điệu "ballet" mê đắm trên thảm cỏ xanh

Marta Kostyuk bước vào giải đấu năm nay với bộ trang phục "The Marta Dress" phiên bản 2026 được thiết kế riêng. Bộ váy hai mảnh bằng chất liệu ren thêu kỹ thuật kết hợp cùng chân váy xếp ly nhiều lớp đã tạo nên một hiệu ứng thị giác đỉnh cao.

Nhờ nền tảng từng học nhào lộn nghệ thuật trước đây, Kostyuk sở hữu những bước di chuyển cực kỳ uyển chuyển và linh hoạt. Mỗi khi cô rướn người tung ra các cú đánh uy lực, tà váy trắng lại xòe rộng bay bổng trong gió như một vũ công ballet đang biểu diễn những kỹ thuật xoay người (pirouette) điêu luyện.

Kết hợp giữa sức mạnh thể thao và sự mềm mại, quyến rũ của bộ trang phục đã biến mặt sân cỏ thô cứng thành một sàn diễn nghệ thuật đầy hấp dẫn và đẹp mắt.

Khán giả đồng loạt tôn vinh "Nữ hoàng đẹp nhất Wimbledon 2026"

Phía dưới bài đăng của tay vợt sinh năm 2002, cộng đồng người hâm mộ tennis quốc tế đã để lại hàng loạt bình luận tích cực. Hầu hết đều bị chinh phục hoàn toàn bởi diện mạo tinh tế và những khoảnh khắc xuất thần của cô trên sân:

- "Bạn trông giống như một vũ công ballet xinh đẹp đang bay lượn trên sân cỏ hơn là đang thi đấu thể thao căng thẳng vậy".

- "Tà váy xòe ra trong mỗi cú thuận tay nhìn thực sự thích mắt và cuốn hút. Đây chính là biểu tượng thời trang mới của giải đấu!".

- "Xứng đáng là "Nữ hoàng đẹp nhất Wimbledon 2026". Vừa thanh lịch, vừa tràn đầy năng lượng".

- "Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển của Wimbledon và sự phá cách hiện đại. Quá xuất sắc, Marta!".

Sự khởi đầu thăng hoa cả về chuyên môn lẫn phong cách thẩm mỹ đang biến Marta Kostyuk trở thành một trong những ngôi sao tâm điểm đáng xem nhất tại giải Grand Slam sân cỏ năm nay. Khán giả yêu banh nỉ đang rất mong chờ được chứng kiến "vũ điệu" tiếp theo của cô tại vòng 2 , gặp đối thủ Anna Blinkova (Nga).

Những hình ảnh đẹp về tay vợt Ukraine