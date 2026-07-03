Nóng nhất thể thao sáng 3/7: Roddick tin rằng Djokovic có thể vô địch Wimbledon

Roddick tin rằng Djokovic có thể vô địch Wimbledon

Cựu số 1 thế giới, Andy Roddick cho rằng cơ hội vô địch Wimbledon của Djokovic đang cao hơn so với Sinner. “Tôi đã ngồi trong phòng bình luận trực tiếp trong trận đấu của Djokovic và cảm thấy rất thú vị. Anh ấy đang giao bóng rất tốt, tấn công cũng rất tuyệt vời. Nole chắc chắn nhận ra cơ hội của mình. Sinner đang gặp vấn đề một chút. Cậu ấy đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng vẫn chưa tìm ra”.

Roddick tin Djokovic có thể vô địch Wimbledon

Sao Philippines không ngại đối đầu với Swiatek

Sau khi vất vả vượt qua vòng 2, Alexandra Eala sẽ phải đối đầu với ứng viên vô địch cho Wimbledon 2026, Iga Swiatek ở vòng 3. Tuy nhiên, điều đó làm cô cảm thấy thích thú hơn là sợ hãi. “Tôi nghĩ đây sẽ là thử thách khó khăn dành cho tôi. Tôi sẽ cố gắng làm điều tương tự với cô ấy. Tôi hy vọng đó sẽ là cuộc đối đầu hay. Tôi sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách”.

Ngôi sao của Australia muốn đấu với Pacquiao

Sau khi biết trận đấu giữa Manny Pacquiao và Floyd Mayweather nhiều khả năng bị hoãn vô thời hạn, đội ngũ của Liam Paro đang đánh tiếng với võ sĩ người Philippines. Võ sĩ người Australia đang giữ 2 đai ở hai hạng cân khác nhau là bán trung và bán trung nhẹ. Pacquiao mới chỉ đấu trên đất Australia đúng 1 lần và bị xử thua theo quyết định của các trọng tài.

Verstappen chỉ ra sự bất hợp lý tại Silverstone

Trường đua Silverstone luôn là một trong những nơi được các tay đua công thức F1 thích nhất bởi những đoạn thẳng dài và khúc cua rộng. Tuy nhiên, Max Verstappen chỉ ra chính điều đó lại đang trở thành bất hợp lý trong thời đại đua nửa pin nửa nhiên liệu.

“Với cách chúng tôi tạo ra công suất hiện nay, đáng tiếc là thiết kế của đường đua này không phù hợp, bởi có quá nhiều đoạn thẳng dài liên tiếp và các khúc cua tốc độ cao, nơi bạn hầu như không phải rà phanh hay làm gì cả, nên bạn không thể sạc lại đủ năng lượng.

Nếu chỉ dựa vào động cơ đốt trong, bạn không có đủ công suất. Vì vậy, ở rất nhiều đường đua, bạn về cơ bản phải giảm tốc khá nhiều chỉ vì thiết kế đó không được tạo ra để phù hợp với thế hệ động cơ hiện tại. Tôi nghĩ đơn giản chỉ là như vậy”.