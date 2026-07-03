Nàng á hậu kiêu sa mê pickleball, "tiên tri" Tây Ban Nha vào chung kết World Cup

Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 đang lan tỏa rộng rãi. Song hành cùng những cuộc đối đầu kịch tính trên sân cỏ, chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" do VTV sản xuất đang thu hút sự chú ý lớn nhờ dàn đại diện xinh đẹp và am hiểu thể thao. Trong số đó, Phùng Thị Thanh Hằng, Á hậu 1 Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 là gương mặt nổi bật khi tự tin khoác lên mình màu áo của đội tuyển Tây Ban Nha.

Phùng Thị Thanh Hằng, Á hậu 1 Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 là đại diện fan Tây Ban Nha ở "Nóng cùng World Cup 2026"

Người đẹp đa tài mang tinh thần thể thao năng động

Sinh năm 2005 tại Vĩnh Phúc, Thanh Hằng hiện là sinh viên trường Học viện Chính sách và Phát triển. Sau khi xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1 cùng giải thưởng phụ "Người đẹp Biển", cô không chọn lối đi an toàn mà liên tục thử sức ở nhiều vai trò, từ người mẫu thời trang đến nhà sáng tạo nội dung.

Bên cạnh việc xuất hiện lộng lẫy trên các sàn diễn nghệ thuật, Thanh Hằng còn được biết đến là một "tín đồ" thực thụ của bộ môn pickleball. Cô thường xuyên dành thời gian đổ mồ hôi trên sân tập, rèn luyện vóc dáng săn chắc và lối sống lành mạnh. Tinh thần thể thao năng động, khỏe khoắn này đã được cô nàng mang trọn vẹn vào trường quay VTV để tiếp lửa cho đội bóng mình yêu thích.

Niềm tin mãnh liệt vào "Bò tót" Tây Ban Nha

Trở thành đại diện cho cổ động viên xứ sở đấu bò tại "Nóng cùng World Cup 2026", Thanh Hằng nhanh chóng khẳng định mình không chỉ lên hình vì nhan sắc mà còn sở hữu tình yêu bóng đá nghiêm túc. Cô không ngần ngại bày tỏ sự mến mộ đặc biệt dành cho tài năng trẻ Lamine Yamal, niềm hy vọng sinh năm 2007 đang là mũi khoan khuynh đảo bên hành lang cánh phải của tuyển Tây Ban Nha.

Á hậu đặt niềm tin tuyệt đối vào Yamal và các cầu thủ Tây Ban Nha

Trong những lần trả lời truyền thông, nàng á hậu tự tin đưa ra dự đoán mang tính "tiên tri" rằng đội tuyển Tây Ban Nha sẽ thẳng tiến vào trận chung kết và giành ngôi vương danh giá.

Nhan sắc kiêu sa, tri thức của một nữ sinh trường thạc sĩ quản lý và tinh thần thể thao cuồng nhiệt đang giúp Phùng Thị Thanh Hằng trở thành "cơn gió mát lành", tiếp thêm "nhiệt" cho mùa hè World Cup 2026 đầy sôi động. Màn trình diễn rực lửa kết hợp giữa âm hưởng Habibi và Flamenco của cô trên sóng truyền hình quốc gia đã thể hiện sự bản lĩnh, tự tin và luôn cháy hết mình với đam mê.

Những hình ảnh đẹp về Thanh Hằng (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)