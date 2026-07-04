Thủ môn Vozinha 4 lần ngăn chặn Messi, "tí hon" Cape Verde nhận hàng triệu USD từ World Cup

Cape Verde khép lại kỳ World Cup đầu tiên đầy ấn tượng

Cape Verde kết thúc hành trình tại World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước đương kim vô địch Argentina ở vòng 32 đội. Dù kết quả không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, diễn biến trận đấu lại vượt xa kỳ vọng khi đội bóng bị đánh giá thấp hơn đã đẩy nhà vô địch thế giới vào tình thế hết sức khó khăn.

Đội tuyển có biệt danh "Blue Sharks" không giành được chiến thắng nào trong suốt giải đấu, nhưng vẫn tạo nên một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất World Cup năm nay.

Vozinha có trận đấu để đời trước Messi

Ngay trận mở màn, Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha với tỷ số 0-0 nhờ màn trình diễn nổi bật của thủ môn Vozinha. Sau đó, đội tiếp tục có thêm hai trận hòa đầy kịch tính để giành quyền vượt qua vòng bảng và lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Trong cuộc đối đầu với Argentina, Cape Verde đã gây sốc khi buộc nhà đương kim vô địch phải thi đấu đến hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng.

Lionel Messi đóng góp 1 bàn thắng và 1pha kiến tạo từ tình huống phạt góc, giúp Argentina vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2. Bàn thắng quyết định được ghi ở giữa hiệp phụ thứ hai, sau khoảng hai tiếng rưỡi tính theo thời gian thực kể từ lúc trận đấu bắt đầu.

Một kỳ World Cup mang lại nhiều hơn chiến thắng

Có thể nói, đội bóng được ví như "Goliath" đã bị đẩy đến giới hạn trước "David" Cape Verde, với thủ môn Vozinha liên tục cản phá những pha dứt điểm từ đội tuyển số 1 thế giới và siêu sao Messi.

Cape Verde là quốc gia có diện tích nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup. Dân số của nước này cũng chỉ tương đương khoảng 1% dân số Argentina. Việc lọt vào vòng 32 đội giúp Cape Verde nhận được 11 triệu USD tiền thưởng từ FIFA.

Tuy nhiên, giá trị lớn hơn mà đội tuyển này có được là sự ghi nhận trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Hành trình của Cape Verde đã giúp đội bóng lần đầu tiên được đông đảo người hâm mộ quốc tế biết đến.

Vozinha 4 lần gieo sầu Messi

Thủ môn 40 tuổi Vozinha thực hiện tổng cộng 8 pha cứu thua trong trận đấu, trong đó có 4 lần trực tiếp hóa giải những cơ hội nguy hiểm của Lionel Messi.

Phút 63, Messi tung cú sút chân phải cận thành nhưng Vozinha băng ra thu hẹp góc sút và dùng người cản phá.

Đến phút 73, Messi thực hiện cú đá phạt được đánh giá là rất hiểm về phía góc phải khung thành. Vozinha vẫn kịp dùng đầu ngón tay đẩy bóng ra ngoài, giúp Cape Verde duy trì tỷ số hòa 1-1.

Ở thời gian bù giờ của hiệp hai, Messi tiếp tục thực hiện một quả đá phạt đưa bóng đi sệt xuyên qua hàng rào. Vozinha quan sát được quỹ đạo bóng giữa nhiều cầu thủ trước khi đổ người cản phá.

Trong hiệp phụ đầu tiên, Messi tung cú sút từ rìa vòng cấm sau khi nhận bóng bật ra. Vozinha tiếp tục bay người sang trái để đấm bóng cứu thua.

Dù cuối cùng Argentina ghi thêm 2 bàn trong hiệp phụ để giành chiến thắng, màn trình diễn của Vozinha vẫn được đánh giá là yếu tố giúp trận đấu trở thành một trong những cuộc so tài đáng nhớ nhất giải đấu.

Dù sớm dừng bước, Vozinha và các cầu thủ Cape Verde vẫn gây ấn tượng mạnh

Từ hiện tượng World Cup đến ngôi sao mạng xã hội

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, tài khoản Instagram của Vozinha có khoảng 50.000 người theo dõi. Sau trận hòa Tây Ban Nha ở lượt mở màn, lượng người theo dõi của thủ môn này tăng lên 8 triệu và đạt 14 triệu chỉ một ngày sau đó.

Ngay sau khi trận đấu với Argentina kết thúc vào thứ Sáu, tài khoản của Vozinha đã có 18,4 triệu người theo dõi.

Dù hành trình của Cape Verde tại World Cup đã khép lại, màn trình diễn của Vozinha cùng đội tuyển được đánh giá sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm tới của bóng đá thế giới và trở thành ký ức đáng nhớ đối với người dân Cape Verde.