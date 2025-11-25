Nóng nhất thể thao sáng 25/11: Coco Gauff mắc lỗi kép nhiều nhất WTA

Coco Gauff mắc lỗi kép nhiều nhất WTA

Coco Gauff dù là một tay vợt hàng đầu của WTA nhưng mới đây cô đã đứng đầu danh sách các tay vợt mắc lỗi kép nhiều nhất trong năm 2025, với 430 lỗi kép tổng cộng. Con số này vượt rất xa so với người xếp thứ 2 là Marta Kostyuk với 370 lần. Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp Gauff dẫn đầu danh sách lỗi kép của WTA và được xem là một vấn đề trong phong độ thi đấu của cô.

Usyk lý giải quyết định bỏ đai WBO

Oleksandr Usyk cho biết quyết định bỏ đai vô địch hạng nặng WBO của anh là bởi anh muốn các tay đấm trẻ đối đầu nhau cho đai này. Usyk đã được yêu cầu bảo vệ đai trước Fabio Wardley nhưng đã quyết định từ bỏ đai do chấn thương lưng dai dẳng, và Wardley sẽ bảo vệ đai mới giành được vào đầu năm 2026 tới. “Có thể sẽ đến thời điểm tôi trở lại và thách thức cho chiếc đai đó, nhưng lúc này thì chưa”, Usyk nói.

Lương của Verstappen tăng thêm 20 triệu USD so với hợp đồng cũ

Báo chí Anh mới đây tiết lộ Max Verstappen đang hưởng mức lương cao nhất tại làng đua F1 với con số 65 triệu USD/năm chưa bao gồm tiền thưởng, sau khi ký gia hạn với Red Bull trong năm 2025. Theo The Athletic, mức lương này đã tăng vọt so với hợp đồng cũ của Verstappen với Red Bull, trước đây ở mức 45 triệu USD/năm.

Venus Williams ban đầu định từ chối đánh đôi với Leylah Fernandez

Venus Williams cho biết ở tuổi 45, cô đã định thi đấu đôi ở US Open 2025 với ai đó gần độ tuổi với mình thay vì một tay vợt trẻ như Leylah Fernandez. “Tôi đã ban đầu định từ chối lời mời của Leylah, nhưng Leylah vừa phải đổi người đánh cặp vào phút chót và tôi nghĩ hay cứ thử. Tôi không ngờ chúng tôi lại vào được tứ kết”, Venus Williams cho biết.