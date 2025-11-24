Nóng nhất thể thao sáng 24/11: Mỹ nhân tennis Raducanu lộ bạn trai đẹp như nam thần

Mỹ nhân tennis Raducanu lộ bạn trai đẹp như nam thần

Nhà vô địch US Open 2021 là Emma Raducanu rời căn hộ ở Tây Nam London cùng Jack Coman vào thứ Bảy tuần trước. Một người chứng kiến cho biết: “Cô ấy trông rất vui vẻ. Tôi không chắc họ chỉ là bạn hay có điều gì hơn, nhưng họ rõ ràng tận hưởng khoảng thời gian bên nhau”.

Raducanu xuất hiện cùng bạn trai tin đồn

Emma hiện sở hữu ít nhất 13,5 triệu bảng Anh, sau khi công ty của cô ghi nhận lợi nhuận 5 triệu bảng trong năm vừa qua. Ngôi sao quần vợt này kiếm được 100.000 bảng mỗi tuần từ Harbour 6 – công ty quản lý thu nhập từ thể thao và thương mại.

Võ sĩ MMA qua đời khi thi đấu

Ngôi sao MMA Isaac Johnson đã tử vong chỉ vài giờ sau khi ngã quỵ trong trận đấu tại Chicago (Mỹ). Johnson, 31 tuổi, đang thi đấu tại Matador Fighter Challenge tại Cicero Stadium thì gục xuống vào những phút cuối cùng của trận đấu.

Lực lượng cứu hộ được gọi tới vào lúc 20h38 thứ Sáu (21/11) và nhanh chóng đưa anh tới Trung tâm Y tế Đại học Loyola. Theo thông báo từ các cơ quan chức năng, Johnson đã được xác nhận tử vong lúc 0h01 ngày 22/11. Cảnh sát Cicero đã mở cuộc điều tra về cái chết và đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Lando Norris thất vọng với đội đua McLaren

Tay đua Lando Norris thừa nhận anh “khá thất vọng” khi chỉ cán đích thứ hai trên đường đua tại Grand Prix Las Vegas. Cảm giác ấy chắc hẳn còn tồi tệ hơn khi anh trở về gara McLaren và phát hiện xe của mình không vượt qua kiểm tra và bị loại khỏi vòng đua chính tại Las Vegas GP. Điều đáng nói, chỉ khoảng một giờ trước, Norris còn hướng đến mục tiêu lên ngôi vô địch tại Qatar tuần tới nếu đánh bại đồng đội Oscar Piastri.

Giờ đây, Max Verstappen lại trở thành mối đe dọa thực sự sau khi cả Norris và Piastri đều bị loại khi FIA phát hiện phần gầm xe của họ bị mòn quá mức. Ở cả hai trường hợp, mức sai lệch khiến xe không đạt tiêu chuẩn đều nhỏ hơn nửa milimet.

Hiện tại, Norris có 390 điểm, Piastri và Verstappen có cùng 366 điểm trong khi F1 năm 2025 vẫn còn 2 chặng đua nữa.

Võ sĩ Tsarukyan muốn đấu Topuria tiếp theo sau khi hạ Dan Hooker

Võ sĩ Arman Tsarukyan khiến mọi việc trông quá dễ dàng khi nghiền nát Dan Hooker chỉ trong hai hiệp để giành chiến thắng tại UFC Qatar.

Ngôi sao này đã tạo một tuyên bố mạnh mẽ rằng anh xứng đáng là đối thủ tiếp theo của nhà vô địch hạng nhẹ Ilia Topuria sau màn hạ gục Hooker ở trận chính.

Dù đã trải qua thời gian dài nghỉ thi đấu và một chấn thương khiến anh bỏ lỡ cơ hội tranh đai hồi tháng 1/2025, Tsarukyan vẫn thi đấu trọn vẹn từ đầu đến cuối trận. Trên đôi chân, anh tung ra những cú đòn cực kỳ chắc chắn, bao gồm một cú gối khiến Hooker chao đảo ngay từ những phút đầu.

Khi trận đấu xuống sàn, Tsarukyan thể hiện rõ sự chênh lệch trình độ khi dồn Hooker bằng những cú đấm và cùi chỏ tàn khốc trước khi siết cổ tay arm-triangle khiến đối thủ buông tay. Trận đấu kết thúc lúc 3:34 hiệp hai, nối dài chuỗi thắng của Tsarukyan lên con số năm liên tiếp.