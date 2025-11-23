Nóng nhất thể thao sáng 23/11: Alcaraz dự đoán tay vợt có thể tạo nên Big 3 mới

Alcaraz dự đoán tay vợt có thể tạo nên Big 3 mới

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Carlos Alcaraz lựa chọn Joao Fonseca là tay vợt có thể tạo nên Big 3 mới cùng bản thân và Sinner. "Những gì Joao đã làm trong năm qua thực sự tuyệt vời. Lọt vào Top 25 ngay trong năm đầu tiên thi đấu tại ATP là điều thực sự ấn tượng. Tôi có thể nhìn thấy việc Fonseca sẽ tiến bộ vượt bậc trong 2 năm tới. Nếu cậu ấy làm được điều đó, cậu ấy có thể cạnh tranh cùng tôi và Sinner trong tương lai".

Alcaraz rất tán thưởng Fonseca

Lewis Hamilton tiếp tục gây thất vọng

Tại vòng phân hạng của Las Vegas GP, Lewis Hamilton có thành tích tệ nhất và sẽ xuất phát ở vị trí thứ 20 trong ngày đua chính thức. Đây là lần đầu tiên một tay đua của đội đua Ferrari có thành tích tệ như vậy kể từ năm 2009 tới nay. Một phần nguyên nhân là bởi thời tiết không thuận lợi do mưa lớn. Cả Leclerc và Verstappen đều xác nhận cảm thấy "lái xe trên băng" trong ngày đua phân hạng.

Djokovic chưa nghĩ về viễn cảnh ngồi uống rượu cùng Federer và Nadal

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Novak Djokovic chia sẻ chưa nghĩ đến việc "ngồi bên bờ biển và uống rượu cùng Roger Federer và Rafael Nadal". "Tôi không thể hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã trải qua. Tôi muốn, nhưng tôi nghĩ điều đó có lẽ sẽ đến khi tôi đặt vợt sang một bên và nhâm nhi một ly margarita trên bãi biển với Federer và Nadal, chỉ để suy ngẫm về sự cạnh tranh của chúng tôi và tất cả mọi thứ".

Nikola Jokic dẫn đầu danh sách MVP của NBA

Siêu sao người Serbia, Nikola Jokic tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời trong mùa giải 2025/26. Trung phong của Denver Nuggets đang có thành tích trung bình là 29,1 điểm, 13,2 lần bắt bóng bật bảng và 11,1 kiến tạo/trận, qua đó dẫn đầu trong cuộc đua MVP tại NBA 2025/26. Mặc dù Luka Doncic của Los Angeles Lakers cũng đang chơi rất hay, nhưng vẫn phải xếp sau Jokic.