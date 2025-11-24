Mỹ nhân tennis Raducanu dính nghi án có bạn trai mới, Alcaraz lại bị "réo tên"

🔥 Xuất hiện bên người đàn ông lạ, Raducanu gây bão mạng

Người đàn ông trong loạt ảnh được xác định là Jack Coman, người đã xuất hiện cạnh Raducanu khi cô rời căn hộ tại tây nam London cuối tuần trước. Trong bài đăng gửi tới 2,9 triệu người theo dõi với chú thích “Last of the weekend”, Raducanu rạng rỡ chụp ảnh cùng Coman và nhóm bạn khi tới Twickenham xem trận rugby giữa Anh và New Zealand.

Emma Raducanu xuất hiện cùng Jack Coman

Theo The Sun, Coman là người đàn ông đến từ New Zealand, làm việc trong lĩnh vực tài chính và được nhìn thấy ngồi ngay phía sau Raducanu trong trận đấu mà đội tuyển Anh giành chiến thắng 33-19. Cô còn xuất hiện cạnh Simone Ashley, chụp ảnh với Henry Pollock và gặp đội trưởng Maro Itoje trên khán đài.

Dù vậy, chính Coman mới khiến cộng đồng mạng “soi” nhiều nhất. Anh xuất hiện trong hai bức ảnh liên tiếp, với biểu cảm có phần ngượng ngùng khi Raducanu tạo dáng. Một người bạn để lại bình luận “❤️ lovers”, và Raducanu đáp lại bằng ba biểu tượng trái tim, càng khiến tin đồn hẹn hò lan nhanh.

💘 Những lần Raducanu khiến fan tò mò chuyện tình cảm

Đây không phải lần đầu Raducanu khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về đời sống riêng tư. Đầu tháng 9, cô đăng bộ ảnh mùa hè với chú thích: “A productive summer. Progress over perfection”. Bài đăng thu hút gần 150.000 lượt thích, trong đó nhiều bình luận nhắc đến một chàng trai xuất hiện thân thiết cùng cô - Benjamin Heynold, bạn thân và là tài năng quần vợt 24 tuổi.

Raducanu dùng bữa và trò chuyện thân thiết bên Benjamin Heynold

Heynold từng ngồi cổ vũ Raducanu tại Wimbledon khi cô đánh bại Marketa Vondrousova. Tháng trước, anh nhiều lần có mặt ở khu vực đội của Raducanu tại Queen’s, khiến tin đồn tình cảm lại rộ lên. Được biết Heynold làm việc tại ngân hàng Raine Group ở Mỹ, sống kín tiếng và từng cùng Raducanu đại diện tuyển trẻ Anh.

🎾 Dính tin đồn với Alcaraz, bị Kyrgios trêu đùa

Ngoài hai cái tên kể trên, Raducanu còn từng được đồn đoán có mối liên hệ với Carlos Alcaraz, khi cả hai thi đấu đôi nam nữ ở Flushing Meadows tại giải US Open.

Khoảnh khắc Raducanu và Carlos Alcaraz xuất hiện vui vẻ khi thi đấu

Alcaraz gây chú ý với mái đầu cạo sát kiểu Beckham thời trẻ. Khi được hỏi, Raducanu thẳng thắn khen ngợi: “Tôi nghĩ anh ấy hợp với kiểu đó… và nó chẳng ảnh hưởng gì đến phong độ của anh ấy trên sân”. Cô cũng bác bỏ hoàn toàn tin đồn tình cảm, khẳng định cả hai chỉ là bạn tốt.

Tuy nhiên, Nick Kyrgios không bỏ lỡ cơ hội châm chọc. Phát biểu trên TalkSport, anh đùa: “Tôi nghĩ đây là một tam giác tình yêu: Draper - Alcaraz - Raducanu. Họ đang tranh nhau đấy”. Anh còn thêm rằng thế giới quần vợt luôn thích những câu chuyện lãng mạn, và chuyện ghép đôi các tay vợt là điều khó tránh khỏi.