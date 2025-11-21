Nóng nhất thể thao sáng 21/11: Raducanu tính đánh cặp Alcaraz, kiếm 3,4 tỷ đồng

Raducanu tính thay đổi kế hoạch vì 3,4 tỷ đồng, đánh cặp Alcaraz

Cách đây 1 tuần, báo chí Anh tiết lộ Emma Raducanu sẽ không thể tham dự hai sự kiện biểu diễn ở Mỹ cùng Carlos Alcaraz do chấn thương. Việc rút lui này sẽ khiến cô mất 100.000 bảng tiền thù lao xuất hiện (tương đương 3,4 tỷ đồng).

Raducanu có thể thay đổi kế hoạch để đánh cặp với Alcaraz

Ban đầu, Raducanu dự kiến đối đầu với Á quân Wimbledon và US Open người Mỹ Amanda Anisimova vào các ngày 7-8/12, trong khi Alcaraz dẫn đầu các trận đơn nam. Ở Florida, còn có khả năng cô tái ngộ Alcaraz ở nội dung đôi nam – nữ, nơi họ từng là cặp đôi tại US Open vừa qua.

Chấn thương bầm xương bàn chân phải buộc Raducanu phải rút lui. Đội ngũ của cô nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa, không phải vấn đề lâu dài trước mùa giải 2026. Vị trí của cô trong hai trận giao hữu sẽ được thay thế bởi tay vợt số 6 thế giới Jessica Pegula.

Tuy nhiên, chấn thương của Raducanu hiện đang tiến triển tốt và hoàn toàn có khả năng tay vợt nữ người Anh thay đổi kế hoạch.

Chủ tịch UFC Dana White từng bị "quái thú" Ngannou tấn công

Chủ tịch UFC Dana White một lần nữa khẳng định rằng Francis Ngannou không phải là người dễ xử lý và hé lộ chi tiết mối quan hệ căng thẳng với cựu vô địch hạng nặng UFC.

Ngannou từng được xem là tương lai của UFC với những cú knock-out kinh điển và câu chuyện phi thường từ việc sống trên đường phố Paris trở thành “kẻ mạnh nhất hành tinh”. Tuy nhiên, White nhấn mạnh rằng hình ảnh công chúng của Ngannou không phản ánh đúng con người mà ông từng tiếp xúc trực tiếp.

Dana White tiết lộ trên podcast Flagrant rằng sau một trận thắng nhưng không nhận được khoản bổ sung 50.000 USD, Ngannou đã tới văn phòng của ông và tấn công người đứng đầu UFC. Chỉ đến khi các nhân viên văn phòng can ra, Ngannou mới hạ nhiệt. Ngoài ra, một quan chức UFC khác cũng khẳng định Ngannou là “một gã xấu tính”.

Andy Murray hướng tới “giấc mơ mới” trong thể thao

Andy Murray vừa công bố bước đi tiếp theo trong sự nghiệp sau khi chuyển hướng sang golf – một trong những môn thể thao được coi là uy tín tại Anh.

Huyền thoại tennis hai lần vô địch Wimbledon sẽ thi đấu tại một trong những giải golf danh tiếng nhất nước Anh vào năm tới, bên cạnh một ngôi sao lớn của làng golf. Kể từ khi giã từ quần vợt, Murray dành nhiều thời gian trên sân golf và đã thử sức tại một số giải đấu dành cho người nổi tiếng.

Thách thức tiếp theo của Murray hứa hẹn là lớn nhất, khi tay golf 38 tuổi sẽ góp mặt tại giải Sunningdale Foursomes – một trong những sân golf hàng đầu Vương quốc Anh. Anh sẽ sát cánh cùng Eddie Pepperell, người từng chiến thắng DP World Tour, và chính Pepperell đã tiết lộ thông tin này trong chương trình The Chipping Forecast.

Max Verstappen muốn đổi số xe ở mùa giải 2026

Max Verstappen có thể thực hiện một thay đổi bất ngờ cho mùa giải F1 năm 2026. Theo đó, tay đua 28 tuổi bày tỏ mong muốn sử dụng số 3 cho mùa giải 2026, trong trường hợp anh không giành được chức vô địch và mất quyền dùng số 1 trên chiếc Red Bull của mình. Verstappen vốn dùng số 33 thời điểm mới gia nhập F1.

Kể từ khi đăng quang F1 năm 2021, Verstappen nhận số 1 dành riêng cho nhà vô địch đương nhiệm và duy trì nó kể từ đó đến nay. Tuy nhiên, với danh hiệu 2025 nhiều khả năng thuộc về Lando Norris hoặc Oscar Piastri, Verstappen sẽ phải tìm số thứ tự mới cho chiếc xe đua của mình ở mùa giải năm 2026.

Tại Grand Prix Las Vegas, Verstappen cho biết dự định chuyển sang số 3 từ mùa giải 2026 trở đi. Tuy nhiên, anh sẽ cần sự chấp thuận từ FIA và Ricciardo – người đã tuyên bố giải nghệ từ đầu năm nay sau khi rời Red Bull vào cuối mùa 2024.