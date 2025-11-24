Trực tiếp bóng đá MU - Everton: Zirkzee sẽ có cơ hội ra sân? (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h, 25/11 | Old Trafford Man Utd 0 - 0 Everton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man Utd vs Everton Everton Điểm Lammens Yoro De Ligt Shaw Mazraoui Casemiro Fernandes Dorgu Mbeumo Diallo Zirkzee Điểm Pickford O'Brien Keane Tarkowski Mykolenko Garner Gueye Ndiaye Dewsbury-Hall Grealish Barry Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man Utd Man Utd Everton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Diallo, Zirkzee Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Cơ hội thể hiện của Zirkzee?

Mặc dù rõ ràng đang trong giai đoạn chờ đến kỳ chuyển nhượng mở cửa để ra đi, nhưng đêm nay Joshua Zirkzee sẽ có cơ hội ra sân thi đấu do lực lượng tấn công của MU có sự tổn thất. Bên cạnh Benjamin Sesko phải nghỉ sang tháng sau, Matheus Cunha cuối tuần qua đã gặp tai nạn trong lúc tập và hiện khả năng thi đấu bị bỏ ngỏ.

Với trạng thái quân lực hiện tại, HLV Ruben Amorim có thể sẽ cho Zirkzee lên đá cao nhất và Amad Diallo chơi dạt trái để thay thế Cunha. Bryan Mbeumo sẽ là tiền đạo đá chính duy nhất đang lành lặn, và không may là anh chưa từng ghi bàn hay kiến tạo lần nào mỗi khi đấu Everton.

Everton cải thiện khâu dứt điểm

Mặc dù mùa giải của Everton đang diễn ra không đến nỗi nào, nhưng HLV David Moyes sẽ cần nhiều hơn ở các học trò khi khâu dứt điểm của đội không tốt. Jack Grealish trong 19 lần gần nhất tạo ra cơ hội dứt điểm cho các đồng đội thì đã không lần nào có được bàn thắng.