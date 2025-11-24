Trực tiếp bóng đá MU - Everton: Zirkzee sẽ có cơ hội ra sân? (Ngoại hạng Anh)
(3h, 25/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh) Tình hình lực lượng có thể khiến MU tung Zirkzee vào đá từ đầu.
Premier League | 3h, 25/11 | Old Trafford
Điểm
Lammens
Yoro
De Ligt
Shaw
Mazraoui
Casemiro
Fernandes
Dorgu
Mbeumo
Diallo
Zirkzee
Điểm
Pickford
O'Brien
Keane
Tarkowski
Mykolenko
Garner
Gueye
Ndiaye
Dewsbury-Hall
Grealish
Barry
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội thể hiện của Zirkzee?
Mặc dù rõ ràng đang trong giai đoạn chờ đến kỳ chuyển nhượng mở cửa để ra đi, nhưng đêm nay Joshua Zirkzee sẽ có cơ hội ra sân thi đấu do lực lượng tấn công của MU có sự tổn thất. Bên cạnh Benjamin Sesko phải nghỉ sang tháng sau, Matheus Cunha cuối tuần qua đã gặp tai nạn trong lúc tập và hiện khả năng thi đấu bị bỏ ngỏ.
Với trạng thái quân lực hiện tại, HLV Ruben Amorim có thể sẽ cho Zirkzee lên đá cao nhất và Amad Diallo chơi dạt trái để thay thế Cunha. Bryan Mbeumo sẽ là tiền đạo đá chính duy nhất đang lành lặn, và không may là anh chưa từng ghi bàn hay kiến tạo lần nào mỗi khi đấu Everton.
Everton cải thiện khâu dứt điểm
Mặc dù mùa giải của Everton đang diễn ra không đến nỗi nào, nhưng HLV David Moyes sẽ cần nhiều hơn ở các học trò khi khâu dứt điểm của đội không tốt. Jack Grealish trong 19 lần gần nhất tạo ra cơ hội dứt điểm cho các đồng đội thì đã không lần nào có được bàn thắng.
(Nhận định bóng đá MU - Everton, 3h, 25/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh) Ruben Amorim sẽ phải đấu trí với "người cũ" của sân Old Trafford, David Moyes.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/11/2025 18:02 PM (GMT+7)