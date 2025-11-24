Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá MU - Everton: Zirkzee sẽ có cơ hội ra sân? (Ngoại hạng Anh)

Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Everton F.C

(3h, 25/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh) Tình hình lực lượng có thể khiến MU tung Zirkzee vào đá từ đầu.

   

Premier League | 3h, 25/11 | Old Trafford

Man Utd
Trực tiếp bóng đá MU - Everton: Zirkzee sẽ có cơ hội ra sân? (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Everton: Zirkzee sẽ có cơ hội ra sân? (Ngoại hạng Anh) - 1
Everton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Everton: Zirkzee sẽ có cơ hội ra sân? (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Diallo, Zirkzee
Trực tiếp bóng đá MU - Everton: Zirkzee sẽ có cơ hội ra sân? (Ngoại hạng Anh) - 1
Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Cơ hội thể hiện của Zirkzee?

Mặc dù rõ ràng đang trong giai đoạn chờ đến kỳ chuyển nhượng mở cửa để ra đi, nhưng đêm nay Joshua Zirkzee sẽ có cơ hội ra sân thi đấu do lực lượng tấn công của MU có sự tổn thất. Bên cạnh Benjamin Sesko phải nghỉ sang tháng sau, Matheus Cunha cuối tuần qua đã gặp tai nạn trong lúc tập và hiện khả năng thi đấu bị bỏ ngỏ.

Với trạng thái quân lực hiện tại, HLV Ruben Amorim có thể sẽ cho Zirkzee lên đá cao nhất và Amad Diallo chơi dạt trái để thay thế Cunha. Bryan Mbeumo sẽ là tiền đạo đá chính duy nhất đang lành lặn, và không may là anh chưa từng ghi bàn hay kiến tạo lần nào mỗi khi đấu Everton.

Everton cải thiện khâu dứt điểm

Mặc dù mùa giải của Everton đang diễn ra không đến nỗi nào, nhưng HLV David Moyes sẽ cần nhiều hơn ở các học trò khi khâu dứt điểm của đội không tốt. Jack Grealish trong 19 lần gần nhất tạo ra cơ hội dứt điểm cho các đồng đội thì đã không lần nào có được bàn thắng. 

Nhận định bóng đá MU - Everton: Amorim đấu trí với "người cũ" David Moyes (Ngoại hạng Anh)
Nhận định bóng đá MU - Everton: Amorim đấu trí với "người cũ" David Moyes (Ngoại hạng Anh)

(Nhận định bóng đá MU - Everton, 3h, 25/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh) Ruben Amorim sẽ phải đấu trí với "người cũ" của sân Old Trafford, David Moyes.

Bấm xem >>

