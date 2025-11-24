Người đẹp cưỡi mô tô nước cứu trợ vùng lũ, lên tiếng khi bị chê "làm màu"

Tình hình ngập lụt nghiêm trọng đang diễn ra tại nhiều địa phương ở Việt Nam. Người dân vùng lũ phải vật lộn với thiên tai, nhiều mạnh thường quân đã tận dụng mọi khả năng để đến cứu trợ bà con, trong đó có người đẹp Đỗ Bích Ngọc - Tổng Thư ký Liên đoàn Thuyền máy Thể thao Việt Nam﻿. Cô sử dụng Jet Ski (mô tô nước)﻿ tới vùng ngập sâu để cứu người dân gặp khó khăn.

Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ trích cho rằng cô "làm màu", "đi cứu trợ mà như trình diễn thời trang", khiến cộng đồng mạng dấy lên tranh luận. Trước những lời bình luận này, Đỗ Bích Ngọc đã lên tiếng để nói về quan điểm của mình.

Đỗ Bích Ngọc và hình ảnh dùng mô tô nước đến vùng lũ giúp đỡ người dân

📸 Người đẹp làng mô tô nước lên tiếng

Cô viết trên Facebook cá nhân: “Đi cứu hộ mà mặc đẹp như trình diễn thời trang. Chắc làm màu, câu like? Nghe cũng vui, nhưng để Bích Ngọc nói rõ nha!”.

Theo cô, Jet Sky là bộ môn tốc độ, mạo hiểm, va đập không báo trước﻿. Là một cô gái nhỏ nhắn, cô luôn phải trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng và an toàn nhất cho mình.

Trong quá trình cứu trợ, cô luôn mang theo 2-3 bộ đồ chuyên dụng để khi cần lập tức thay đổi và giúp đỡ người gặp nạn. “Thời gian vàng” không cho phép cô chọn một bộ đồ rách rưới để trông cho “khổ đúng chuẩn phim”﻿. Mục tiêu duy nhất của cô là cứu người thật nhanh và thật an toàn.

Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô ngồi giữa dòng nước lũ với nắng nóng chói chang, phải một mình mở nắp máy hạ nhiệt vì thuyền bị hút quá nhiều rác và nước nóng khiến động cơ không thể vận hành. Đồng đội đang kéo thuyền chở lương thực và người dân vào bờ, cô ở lại giữ thuyền giữa dòng nước. Dù nhìn có vẻ thản nhiên, nhưng cô hoàn toàn trang bị an toàn với đồ bảo hộ đầy đủ, thuyền cũng chắc chắn không thể lật hay chìm.

Người dân trên bờ thấy cô giữa dòng nước nên đã zoom máy theo dõi, vừa kiểm tra xem cô có an toàn không, có sợ hãi không, vừa lưu lại những khoảnh khắc ấy. Cô khẳng định lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ làm sao để máy đừng tắt, còn chuyện đẹp hay không không được chú ý.

Cô cũng chia sẻ thêm, trong lúc cứu hộ cô chỉ dùng bộ đàm, không cầm điện thoại để chụp ảnh hay livestream. Mọi hình ảnh được đồng đội hoặc người dân chụp lại rồi gửi cho cô sau để chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông điệp cô gửi gắm rất rõ ràng: “Vừa cứu hộ, vừa đẹp và quan trọng nhất là vừa an toàn. Vì chỉ khi mình an toàn, mới cứu được người khác”.

Phản ứng của cộng đồng mạng dành cho cô rất tích cực. Nhiều người ngưỡng mộ tinh thần, sự chuyên nghiệp và cả vẻ đẹp của cô.

Các bình luận như:

“Ngưỡng mộ idol quá có gì cho gặp xin chữ ký nhé﻿”, một người viết.

“Ngưỡng mộ luôn, đừng quá quan tâm tới lời người ta nói hãy làm những việc thật cần thiết cho bản thân, cộng đồng﻿”, tài khoản thứ hai vừa khen vừa ngợi ca.

“Cứu hộ trước hết là tiêu chí an toàn...﻿”, người khác đồng tình.

Người đẹp khẳng định mô tô nước tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên cần trang bị đầy đủ trang phục trước khi điều khiển

🏆 Đội tuyển Jet Ski hướng tới SEA Games

Bên cạnh hoạt động cứu trợ, đội tuyển Jet Ski Việt Nam vừa hoàn thành đợt tập huấn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.

Qua chuyến tập huấn, đội tuyển đã nâng cao kỹ năng về tốc độ, kỹ thuật ôm cua và xử lý tình huống trong điều kiện sóng lớn, yếu tố quyết định đến thành tích thi đấu.

Các chuyên gia, trong đó có chuyên gia Yamada Tamotsu và nhà tài trợ, đã hỗ trợ trang bị phương tiện, kỹ thuật và trang phục chuyên dụng đạt chuẩn quốc tế giúp các vận động viên thi đấu hiệu quả và an toàn.

Trước đó, cô Bích Ngọc chia sẻ về Jet Ski Việt Nam ở SEA Games sắp tới: "Chúng tôi tin đội tuyển Jet Ski Việt Nam sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, mang về thành tích tốt cho thể thao nước nhà tại SEA Games 33”.

Tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, môn Jet Ski sẽ diễn ra từ 11-14/12, có 6 nội dung tranh huy chương.