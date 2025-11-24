Alcaraz chạm mốc 47 tuần giữ số 1, chờ bắt kịp Sinner (Bảng xếp hạng tennis 24/11)

Carlos Alcaraz đã đạt mốc 47 tuần giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng ATP tính đến tuần này, một thành tích xuất sắc trong sự nghiệp của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha. Đây là cột mốc quan trọng mở đường cho Alcaraz hướng tới việc phá kỷ lục của những huyền thoại tennis.

Alcaraz có tuần 47 giữ "đỉnh" bảng xếp hạng ATP

Hiện tại, Alcaraz chỉ còn kém 3 tuần nữa là chạm đến cột mốc 50 tuần giữ ngôi số 1 ATP, con số sẽ đặt anh gần hơn với vị trí số 12 các tay vợt giữ nhiều tuần số 1 nhất, nơi mà tay vợt Ý Jannik Sinner đang nắm giữ với tổng cộng 66 tuần ở ngôi đầu.

Alcaraz hiện đang đứng vị trí thứ 14 về tổng số tuần giữ ngôi đầu ATP, người xếp trên anh là Jim Courier, huyền thoại người Mỹ có 58 tuần giữ đỉnh bảng xếp hạng đơn nam.

Bảng xếp hạng tuần vừa qua, các vị trí top 30 ATP, WTA được giữ nguyên, thay đổi đáng chú ý tới từ những vị trí thấp hơn.

James Duckworth (Úc) tăng 19 hạng, hiện đứng thứ 87 sau vô địch giải Sydney. Tay vợt Francesco Maestrelli (Ý, +19 bậc, lên hạng 138) tăng 19 bậc, lên hạng 138. Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay, +20 bậc, lên hạng 143) và Rei Sakamoto (Nhật Bản, +17 bậc, lên hạng 159) cũng có những bước tiến đáng kể trong top 200.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 12.050 2 Jannik Sinner (Ý) 24 0 11.500 3 Alexander Zverev (Đức) 28 0 5.160 4 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 4.830 5 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 4.245 6 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 4.135 7 Alex de Minaur (Úc) 26 0 4.135 8 Lorenzo Musetti (Ý) 23 0 4.040 9 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 3.970 10 Jack Draper (Anh) 23 0 2.990 11 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 2.870 12 Casper Ruud (Na Uy) 26 0 2.835 13 Daniil Medvedev (Nga) 29 0 2.760 14 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 0 2.635 15 Holger Rune (Đan Mạch) 22 0 2.590 16 Andrey Rublev (Nga) 28 0 2.520 17 Jiri Lehecka (Cộng hòa Séc) 24 0 2.325 18 Karen Khachanov (Nga) 29 0 2.320 19 Jakub Mensik (Cộng hòa Séc) 20 0 2.180 20 Tommy Paul (Mỹ) 28 0 2.100 21 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 0 2.085 22 Flavio Cobolli (Ý) 23 0 2.025 23 Denis Shapovalov (Canada) 26 0 1.675 24 Joao Fonseca (Brazil) 19 0 1.635 25 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 29 0 1.615 26 Luciano Darderi (Ý) 23 0 1.609 27 Cameron Norrie (Anh) 30 0 1.573 28 Learner Tien (Mỹ) 19 0 1.550 29 Arthur Rinderknech (Pháp) 30 0 1.540 30 Frances Tiafoe (Mỹ) 27 0 1.510

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA