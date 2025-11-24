Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Alcaraz chạm mốc 47 tuần giữ số 1, chờ bắt kịp Sinner (Bảng xếp hạng tennis 24/11)

Sự kiện: ATP Tour Carlos Alcaraz Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz vừa đạt 47 tuần giữ ngôi số 1 ATP, chỉ còn 3 tuần để chạm mốc 50 tuần, hướng tới kỷ lục của Jannik Sinner, tay vợt Ý với 66 tuần đứng đầu thế giới.﻿

  

Carlos Alcaraz đã đạt mốc 47 tuần giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng ATP tính đến tuần này, một thành tích xuất sắc trong sự nghiệp của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha. Đây là cột mốc quan trọng mở đường cho Alcaraz hướng tới việc phá kỷ lục của những huyền thoại tennis.

Alcaraz có tuần 47 giữ "đỉnh" bảng xếp hạng ATP

Alcaraz có tuần 47 giữ "đỉnh" bảng xếp hạng ATP

Hiện tại, Alcaraz chỉ còn kém 3 tuần nữa là chạm đến cột mốc 50 tuần giữ ngôi số 1 ATP, con số sẽ đặt anh gần hơn với vị trí số 12 các tay vợt giữ nhiều tuần số 1 nhất, nơi mà tay vợt Ý Jannik Sinner đang nắm giữ với tổng cộng 66 tuần ở ngôi đầu.

Alcaraz hiện đang đứng vị trí thứ 14 về tổng số tuần giữ ngôi đầu ATP, người xếp trên anh là Jim Courier, huyền thoại người Mỹ có 58 tuần giữ đỉnh bảng xếp hạng đơn nam.

Bảng xếp hạng tuần vừa qua, các vị trí top 30 ATP, WTA được giữ nguyên, thay đổi đáng chú ý tới từ những vị trí thấp hơn.

James Duckworth (Úc) tăng 19 hạng, hiện đứng thứ 87 sau vô địch giải Sydney. Tay vợt Francesco Maestrelli (Ý, +19 bậc, lên hạng 138) tăng 19 bậc, lên hạng 138. Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay, +20 bậc, lên hạng 143) và Rei Sakamoto (Nhật Bản, +17 bậc, lên hạng 159) cũng có những bước tiến đáng kể trong top 200.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

0

12.050

2

Jannik Sinner (Ý)

24

0

11.500

3

Alexander Zverev (Đức)

28

0

5.160

4

Novak Djokovic (Serbia)

38

0

4.830

5

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

0

4.245

6

Taylor Fritz (Mỹ)

28

0

4.135

7

Alex de Minaur (Úc)

26

0

4.135

8

Lorenzo Musetti (Ý)

23

0

4.040

9

Ben Shelton (Mỹ)

23

0

3.970

10

Jack Draper (Anh)

23

0

2.990

11

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

0

2.870

12

Casper Ruud (Na Uy)

26

0

2.835

13

Daniil Medvedev (Nga)

29

0

2.760

14

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

0

2.635

15

Holger Rune (Đan Mạch)

22

0

2.590

16

Andrey Rublev (Nga)

28

0

2.520

17

Jiri Lehecka (Cộng hòa Séc)

24

0

2.325

18

Karen Khachanov (Nga)

29

0

2.320

19

Jakub Mensik (Cộng hòa Séc)

20

0

2.180

20

Tommy Paul (Mỹ)

28

0

2.100

21

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

0

2.085

22

Flavio Cobolli (Ý)

23

0

2.025

23

Denis Shapovalov (Canada)

26

0

1.675

24

Joao Fonseca (Brazil)

19

0

1.635

25

Tallon Griekspoor (Hà Lan)

29

0

1.615

26

Luciano Darderi (Ý)

23

0

1.609

27

Cameron Norrie (Anh)

30

0

1.573

28

Learner Tien (Mỹ)

19

0

1.550

29

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

0

1.540

30

Frances Tiafoe (Mỹ)

27

0

1.510

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus) 27

0

 10.870

2

Iga Swiatek (Ba Lan) 24

0

 8.395

3

Coco Gauff (Mỹ) 21

0

 6.763

4

Amanda Anisimova (Mỹ) 24

0

 6.287

5

Elena Rybakina (Kazakhstan) 26

0

 5.850

6

Jessica Pegula (Mỹ) 31

0

 5.583

7

Madison Keys (Mỹ) 30

0

 4.335

8

Jasmine Paolini (Italy) 29

0

 4.325

9

Mirra Andreeva (Nga) 18

0

 4.319

10

Ekaterina Alexandrova (Nga) 31

0

 3.375

11

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 28

0

 3.168

12

Clara Tauson (Đan Mạch) 22

0

 2.770

13

Linda Noskova (CH Cộng hòa Séc) 21

0

 2.641

14

Elina Svitolina (Ukraine) 31

0

 2.606

15

Emma Navarro (Mỹ) 24

0

 2.515

16

Naomi Osaka (Nhật Bản) 28

0

 2.487

17

Liudmila Samsonova (Nga) 27

0

 2.209

18

Victoria Mboko (Canada) 19

0

 2.157

19

Karolina Muchova (CH Cộng hòa Séc) 29

0

 1.996

20

Elise Mertens (Bỉ) 30

0

 1.969

21

Diana Shnaider (Nga) 21

0

 1.866

22

Leylah Fernandez (Canada) 23

0

 1.821

23

Jelena Ostapenko (Latvia) 28

0

 1.800

24

Zheng Qinwen (Trung Quốc) 23

0

 1.728

25

Paula Badosa (Tây Ban Nha) 28

0

 1.676

26

Marta Kostyuk (Ukraine) 23

0

 1.659

27

Dayana Yastremska (Ukraine) 25

0

 1.604

28

Sofia Kenin (Mỹ) 27

0

 1.589

29

Emma Raducanu (Anh) 23

0

 1.563

30

Veronika Kudermetova (Nga) 28

0

 1.558

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ
Ý vắng Sinner vẫn thắng đẹp Tây Ban Nha, lịch sử chói lọi khi vô địch Davis Cup
Ý vắng Sinner vẫn thắng đẹp Tây Ban Nha, lịch sử chói lọi khi vô địch Davis Cup

(Tin thể thao, tin tennis) Ý bảo vệ thành công Davis Cup 2025, lần thứ ba liên tiếp lên ngôi, dù thiếu vắng Jannik Sinner.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/11/2025 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP Tour Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN