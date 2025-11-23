Mike Tyson muốn tái đấu "ông cháu" Jake Paul, sau khi "làm gỏi" Mayweather

Quá khứ, thất bại và động lực trở lại

Mike Tyson (59 tuổi), huyền thoại quyền Anh, vừa tái khẳng định quyết tâm trở lại sàn đấu khi bày tỏ mong muốn tái đấu với Jake Paul (28 tuổi), sau khi thượng đài với Floyd Mayweather (trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào 2026).

Tyson (bên phải) dự kiến so găng Mayweather vào năm 2026 trước khi "báo thù" Jake Paul

Trận thượng đài với Paul trước đây từng khiến nhiều người hâm mộ thất vọng vì phong độ của Tyson, nhưng Iron Mike khẳng định đó là kết quả của những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà ông phải đối mặt lúc bấy giờ.

58 tuổi khi thượng đài với Jake Paul, Tyson đã chịu thất bại trong trận đấu phá kỷ lục lượt xem nhờ Netflix và thừa nhận mình gần như không nhớ rõ diễn biến trận đấu do tình trạng sức khỏe lúc đó.

"Tôi không muốn dùng đó làm lý do, nhưng thật sự tôi gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Giờ thì mọi thứ đã ổn. Tôi cảm thấy tốt nhất kể từ trước tới nay và không thể chờ để trở lại võ đài", Tyson chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình.

"Tay đấm thép" cũng nhấn mạnh về tham vọng tái đấu với Jake Paul, người kém mình 31 tuổi: "Hy vọng sau trận đấu với Floyd Mayweather, tôi sẽ có cơ hội tái đấu với Paul. Tôi rất quan tâm tới việc đó. Lần này, tôi tin mình sẽ thi đấu tốt hơn và không còn lý do gì để bào chữa".

Theo thông tin từ các nguồn uy tín, trận đấu giữa Tyson và Mayweather Jr (48 tuổi) sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 2026.

Tham vọng tái đấu và tương lai sàn quyền Anh

Trong khi đó, quản lý của Tyson, Amer Abdallah, bày tỏ niềm tự hào về "Tay đấm thép": "Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi thực sự tự hào về một người đàn ông 59 tuổi vẫn dám bước lên sàn đấu và làm những điều mà nhiều tay đấm 20 tuổi cũng không thể làm. Mike tập luyện hết mình mỗi ngày trong phòng gym và luôn dốc toàn lực".

Trước những nghi ngờ về trận đấu với Paul, Abdallah khẳng định: "Mọi người luôn hỏi tôi liệu có thỏa thuận gì không? Tôi nói thẳng: hoàn toàn không".

Quả thực, trận đấu giữa Tyson và Paul đã đi vào lịch sử và giờ đây, cơ hội cho một màn tái đấu chính thức đang mở ra.

Với lịch trình được vận hành chặt chẽ, khoa học, cộng với phong độ và thể trạng hiện tại, màn so găng giữa "Tay đấm thép" và Jake Paul hứa hẹn sẽ là một sự kiện boxing đáng xem, thu hút sự chú ý toàn cầu và mang đến màn trình diễn đầy kịch tính cho người hâm mộ quyền Anh.