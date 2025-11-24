Hoa hậu Quỳnh Hoa tập 2 buổi đã giành giải pickleball, đọ sắc đẹp với dàn mỹ nhân

Celebrity Championship được xem là một trong những giải đấu pickleball quy tụ dàn hoa hậu, á hậu hay người mẫu nhiều nhất Việt Nam hiện nay. Ở mùa giải thứ 2 diễn ra vào ngày 22/11 tại TP.HCM mới đây, giải đấu tiếp tục chứng kiến màn “đổ bộ” của hàng loạt mỹ nhân tài sắc, không chỉ so tài pickleball mà còn là màn đọ độ nóng bỏng và nhan sắc rạng ngời.

Được chú ý bậc nhất chính là Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa. Đánh cặp cùng người đồng đội Đặng Yến, Quỳnh Hoa đã một mạch tiến vào đến bán kết. Tuy chưa thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng, đôi của nàng hoa hậu này đã thắng ở trận tranh hạng 3 trước đội của á hậu Ánh Vương (đương kim vô địch vô địch mùa giải trước) và Thảo Nhi.

Đáng chú ý, Quỳnh Hoa tiết lộ bản thân chỉ mới có được 2 buổi tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu lần này: “Ở mùa giải trước, tôi đang thi đấu thì bị chấn thương nên cảm thấy khá tiếc nuối. Do lịch trình bận rộn, tôi chỉ có được 2 buổi tập luyện trước khi tham gia giải lần này”.

“Lúc đầu, chúng tôi thi đấu khá chật vật khi chưa có được sự hiểu ý. Dần dần, chúng tôi phối hợp tốt hơn, ăn ý hơn. Tôi may mắn khi có người đồng đội rất tài năng, bọc lót tốt cho tôi nên tâm lý của tôi cũng vững vàng hơn. Tôi rất vui với thành tích lần này của mình”, Quỳnh Hoa chia sẻ.

Được biết, nàng hoa hậu này đã có khoảng 4 năm tập gym. Dù cho biết pickleball rất vui và thú vị, Quỳnh Hoa lưu ý mọi người nên khởi động kỹ vì đây là môn thể thao rất dễ gây ra chấn thương.

Thay vì thi đấu nội dung đôi nữ, á hậu Đặng Thanh Ngân chỉ tập trung thi đấu ở nội dung đôi nam nữ (đánh cặp cùng diễn viên Đoàn Minh Tài) tại giải đấu này. Với nền tảng chơi cầu lông từ nhỏ, nàng hậu cao 1m75 gây ấn tượng với nguồn thể lực dồi dào, những cú ra vợt uy lực, giàu kỹ thuật. Tuy nhiên, đội của Thanh Ngân dừng bước tại vòng knock-out.

“Trước giải đấu, tôi và đồng đội chưa có thời gian luyện tập cùng nhau nên đã không thể bắt nhịp sớm với các trận đấu. Dù không đạt được mục tiêu đề ra là có giải, tôi cũng rất vui vì mình có thêm một trải nghiệm để cọ sát và tiến bộ. Tôi sẽ còn cần cải thiện nhiều, đặc biệt là tâm lý để xử lý bóng một cách bình tĩnh hơn”, Thanh Nhân cho biết.

Người đẹp này tiết lộ, thời gian đầu, cô không quá hào hứng với pickleball vì thấy bộ môn này tiêu hao thể lực không nhiều bằng cầu lông. Dần dần, cô bị pickleball chinh phục với nguồn năng lượng tích cực và tính kết nối cao mà bộ môn này mang lại. Trước đó, Thanh Ngân cũng từng giành hạng nhì ở một giải pickleball phong trào. Đến nay, cô đã có khoảng 7 tháng tập luyện pickleball.

Là một trong những nàng hậu đến với pickleball sớm nhất, á hậu Hồng Hạnh thu hút ánh nhìn với nhan sắc nổi bật và trang phục không kém phần nóng bỏng. Điều này cũng giúp cô nhận giải thưởng “VĐV Visual”.

Nữ diễn viên xinh đẹp Bích Ngọc

Á hậu Võ Tuyết Nhi