Nóng nhất thể thao sáng 22/11: Djokovic khiến huyền thoại Becker rơi nước mắt trong tù

Djokovic khiến huyền thoại Becker rơi nước mắt trong tù

Huyền thoại tennis Boris Becker tiết lộ rằng ông đã rơi nước mắt trong một khoảnh khắc đáng nhớ khi thụ án tù năm 2022. Khi đó, ông cùng các phạm nhân khác xem Novak Djokovic giành danh hiệu Wimbledon thứ bảy trên một chiếc tivi nhỏ.

Huyền thoại Becker nói về chức vô địch của Djokovic với vẻ tự hào

Trong thời gian ở tù, Becker có một khoảnh khắc đặc biệt khi Djokovic đánh bại Nick Kyrgios sau bốn set để lên ngôi tại Wimbledon. Ngôi sao người Đức từng huấn luyện Djokovic giai đoạn đầu sự nghiệp và duy trì mối quan hệ thân thiết từ đó đến nay.

Các phạm nhân xung quanh Becker nhanh chóng nhận ra niềm tự hào của ông với chiến thắng của Djokovic. Họ đã gây náo động để cùng ăn mừng chiến tích của tay vợt Serbia bên cạnh Becker.

Tay vợt số 1 thế giới chấn thương trước World Tour Finals

Tay vợt cầu lông đơn nam Trung Quốc Shi Yuqi phải đối mặt với nguy cơ chấn thương nghiêm trọng trước World Tour Finals diễn ra từ 17–21/12 tại Hàng Châu.

Nhà vô địch thế giới hiện tại gặp vấn đề ở chân trong khi thi đấu tại Đại hội Thể thao Quốc gia Trung Quốc và buộc phải rút lui ở tứ kết gặp Weng Hongyang. Theo CGTN Sports, Yuqi rời sân bằng xe lăn và sẽ trải qua các kiểm tra để xác định mức độ chấn thương.

Ngoài Shi Yuqi, Trung Quốc cũng sẽ có Li Shifeng (hạng 5 thế giới) thi đấu ở nội dung đơn nam. Những tay vợt đã xác nhận tham dự giải tại Hàng Châu còn có Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan), Chou Tien Chen (Đài Loan, Trung Quốc), Anders Antonsen (Đan Mạch), Christo Popov (Pháp) và Jonatan Christie (Indonesia).

Alexander Zverev "buồn" dù tuyển Đức vào bán kết Davis Cup

Đội tuyển Đức đã giành quyền vào bán kết Davis Cup 2025 sau những màn so tài kịch tính ở tứ kết với Argentina. Zverev là người bước lên và đánh bại Francisco Cerundolo, giữ hy vọng cho đội nhà khi Argentina thắng trận đơn đầu tiên. Trận đấu quyết định là trận đôi, nơi Kevin Krawietz và Tim Puetz ngược dòng ngoạn mục, giúp Đức có vé đi tiếp.

Các đội cân bằng và không ai có thể đoán trước ai sẽ vào bán kết khi trận đôi diễn ra kịch tính đến phút cuối. Bầu không khí tại khán đài còn lại vẫn bùng nổ, khiến Zverev phải mất giọng vì cổ vũ đồng đội. Tuy nhiên, tay vợt số 3 thế giới tỏ ra không hài lòng với việc thiếu khán giả trong nhà thi đấu, gọi đây là “trực trạng đáng buồn”.

Tay đua Charles Leclerc có cuộc gọi riêng với Chủ tịch Ferrari

Charles Leclerc tin rằng “ý định” trong cuộc phỏng vấn mạnh mẽ của John Elkann sau chiến thắng tại World Endurance Championship của Ferrari mang tính “tích cực”. Tay đua người Monaco và đồng đội Lewis Hamilton được Chủ tịch Ferrari nhắc nhở rằng nên “nói ít lại” và tập trung vào thi đấu.

Những bình luận quyết liệt của Elkann được đưa ra sau cuối tuần thảm họa của Ferrari tại Grand Prix Brazil. Hamilton phải rút lui sau va chạm với Franco Colapinto ở những vòng đầu, trong khi Leclerc mất cơ hội tranh chấp do sự cố không may liên quan đến Oscar Piastri và Kimi Antonelli.