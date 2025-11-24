Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bùi Vĩ Hào tái xuất U22 Việt Nam, hứa "cháy" hết mình ở SEA Games cuối cùng

Bóng đá SEA Games 33 HLV Kim Sang Sik U22 Việt Nam
Tiền đạo Bùi Vĩ Hào, người vừa trở lại sau chấn thương, bày tỏ quyết tâm "cháy hết mình" cùng đội tuyển U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games cuối cùng của lứa tuổi.

🔥 Vĩ Hào trở lại sau 7–8 tháng chấn thương: “Hạnh phúc vì vẫn được trao cơ hội”

Đội tuyển U22 Việt Nam đang bước vào giai đoạn tập huấn quan trọng tại TP.HCM (từ ngày 23 đến 29/11) trước khi di chuyển sang Thái Lan dự SEA Games 33. Chiều 24/11, thầy trò HLV Kim Sang Sik có buổi tập đầu tiên tại sân vận động Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM).

U22 Việt Nam tập luyện ở Bà Rịa chiều 24/11.

Trước buổi tập, tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ về quá trình trở lại, đánh giá đối thủ và mục tiêu lớn nhất tại giải đấu năm nay. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Vĩ Hào thừa nhận mình vô cùng hạnh phúc và vinh dự khi được triệu tập trở lại đội U22 Việt Nam.

Với cầu thủ của Becamex TP.HCM, đây có thể là SEA Games cuối cùng của lứa tuổi, vì vậy sự quyết tâm càng được nhân lên gấp bội. Tại Panda Cup 2025, chân sút sinh năm 2003 chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hai trận, chủ yếu để lấy lại cảm giác bóng và thể lực sau quãng nghỉ dài.

❗ Hàng công vẫn là bài toán lớn của U22 Việt Nam

Vĩ Hào khẳng định anh không còn cảm giác e dè khi thi đấu: “Ở CLB trước đó tôi đã tập luyện và thi đấu nội bộ khá nhiều, nên khi vào sân cùng U22 Việt Nam không còn quá bỡ ngỡ”. Vĩ Hào cho biết Panda Cup 2025 vừa qua mang lại nhiều bài học với toàn đội U22 Việt Nam.

Bùi Vĩ Hào trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương.

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh ở giải đấu tại Trung Quốc được xem như một tập thể chơi đoàn kết, có những điểm sáng nhưng vẫn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong đợt tập huấn tại TP.HCM tới đây.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào  thẳng thắn nhìn nhận: “Điểm yếu lớn nhất của đội là khả năng ghi bàn. Ở giải vừa rồi, chúng ta chỉ có 1 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần. Toàn đội phải cải thiện độ nhạy ghi bàn và khả năng kết thúc cầu môn”.

🏆 Cơ hội dự SEA Games & mục tiêu HCV

Dù chưa chắc suất trong danh sách cuối cùng của U22 Việt Nam tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á tại Thái Lan 2025, Vĩ Hào vẫn hy vọng sẽ lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ SEA Games. Hai kỳ trước, anh đều bị loại vào phút chót vì những lý do khác nhau.

“Tôi không đặt áp lực quá lớn cho bản thân vì tôi mới trở lại sau chấn thương. Nhưng mục tiêu của đội luôn là tấm huy chương vàng SEA Games. Chúng tôi đã cùng nhau thi đấu qua nhiều giải, tích lũy được kinh nghiệm và tự tin hướng đến mục tiêu cao nhất”, Bùi Vĩ Hào cho biết.

Danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games: Thầy Kim gọi SAO Việt kiều thay Văn Trường
Danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games: Thầy Kim gọi SAO Việt kiều thay Văn Trường

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách tập trung 28 tuyển thủ U22 Việt Nam, chuẩn bị cho “chiến dịch” hướng đến mục tiêu giành tấm huy...

Bấm xem >>

Theo Đoàn Ca

