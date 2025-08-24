Nóng nhất thể thao sáng 24/8: Djokovic chọn nữ huyền thoại làm HLV ở US Open

Djokovic chọn nữ huyền thoại làm HLV ở US Open

Theo trang Sportklub (Serbia), Novak Djokovic đang cân nhắc mời huyền thoại tennis nữ Monica Seles gia nhập đội ngũ huấn luyện ở US Open (24/8 - 7/9). Sau khi chia tay Andy Murray hồi tháng 5, Nole cộng tác với chuyên gia Dusan Vemic tại Roland Garros và Wimbledon. Dù vậy, Vemic sẽ không góp mặt ở Grand Slam cuối cùng trong năm.

Monica Seles, 51 tuổi, sở hữu sự nghiệp tennis lẫy lừng với 53 danh hiệu WTA Tour đánh đơn, bao gồm 9 Grand Slam, 3 WTA Finals, 3 Fed Cup và có 178 tuần giữ ngôi số 1 thế giới.

Djokovic muốn hợp tác với huyền thoại Monica Seles

Sabalenka ủng hộ HLV cũ hợp tác với đối thủ

Trong cuộc họp báo trước thềm US Open, Aryna Sabalenka đã gửi lời chúc tốt đẹp tới chuyên gia cơ sinh học Gavin MacMillan, thành viên cũ trong đội ngũ huấn luyện khi ông chuẩn bị cộng tác với Coco Gauff. Chuyên gia cơ sinh học phụ trách nghiên cứu cách cơ thể vận động - từ động tác giao bóng, vung vợt, di chuyển chân, tới cách phân bổ lực - nhằm nâng cao hiệu suất thi đấu và giảm nguy cơ chấn thương cho vận động viên.

“Tôi xin chúc họ những điều tốt đẹp nhất. Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của Gavin trong những thời điểm khó khăn. Ông ấy giúp tôi điều chỉnh tư thế giao bóng. Tôi đã thử gần như mọi cách, nhưng chẳng có cách nào hiệu quả. Làm việc với Gavin là bước cuối cùng trước khi tôi cân nhắc giã từ tennis", Sabalenka cho hay.

Cựu vô địch boxing tái xuất sau 6 năm

Bare Knuckle FC, giải boxing tay trần xác nhận nhà cựu vô địch boxing thế giới James DeGale sẽ thượng đài trong sự kiện vào ngày 27/9 gặp đối thủ Matt Floyd. DeGale từng giành huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008, sau đó đoạt 2 đai vô địch thế giới hạng siêu trung IBF. Trận đấu cuối cùng của võ sĩ 39 tuổi diễn ra vào tháng 2/2019, thời điểm anh thua Chris Eubank Jr.

Ferrari bị tố hắt hủi Hamilton

Trả lời phỏng vấn F1i.com, cựu tay đua F1 Juan Pablo Montoya cho rằng Ferrari đã phớt lờ những ý kiến đóng góp từ Lewis Hamilton, sau chuỗi thành tích bết bát của nhà vô địch 7 lần ở mùa giải 2025. Thậm chí, Hamilton từng tự nhận bản thân "vô dụng" và yêu cầu Ferrari loại bỏ anh.

"Tôi nghĩ tuyên bố của Hamilton không phải dấu hiệu của sự suy sụp. Đó là cách để cậu ấy nói với Ferrari rằng, nếu họ không lắng nghe thì tốt nhất nên để cậu ấy ra đi", Montoya tuyên bố.