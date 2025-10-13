Bao Phương Vinh lọt top 4 bi-a World Cup, thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới

🚀 Bao Phương Vinh có huy chương Antwerp World Cup, thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới

Giải carom 3 băng thế giới Antwerp World Cup 2025 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Martin Horn. Trong trận chung kết diễn ra vào rạng sáng ngày 13/10, cơ thủ kỳ cựu người Đức đã thắng 50-36 sau 31 lượt cơ trước Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ). Trước đó ở bán kết diễn ra vào tối ngày 12/10, Tayfun Tasdemir đã vượt qua Bao Phương Vinh với tỉ số 50-40 sau 26 lượt cơ, trong đó có một series 18 điểm.

Bao Phương Vinh tăng 4 bậc sau Antwerp World Cup 2025 khá thành công

Dù chỉ giành hạng 3 chung cuộc, Antwerp World Cup năm nay là giải đấu rất thành công với Bao Phương Vinh. Đặc biệt khi anh đã lập kỷ lục thế giới với hiệu suất ghi điểm lên đến 10 điểm/lượt cơ làm cộng đồng bi-a quốc tế phải sửng sốt.

Bên cạnh đó, thứ hạng trên bảng xếp hạng (BXH) thế giới của Bao Phương Vinh cũng đã cải thiện khi anh thăng tiến 4 bậc, lên hạng 12 thế giới.

📊 Thứ hạng của Quyết Chiến và các cơ thủ khác ra sao?

Trên BXH thế giới được cập nhật sau Antwerp World Cup 2025, siêu sao người Hà Lan Dick Jaspers vẫn giữ ngôi số 1 với tổng điểm là 420 điểm. Xếp ở vị trí thứ 2 là Cho Myung Woo (Hàn Quốc) với 366 điểm.

Bảng xếp hạng carom 3 băng thế giới sau Antwerp World Cup 2025

Tuy dừng bước ở vòng 1/8 tại chặng World Cup ở Bỉ lần này, Trần Quyết Chiến vẫn giữ nguyên vị trí thứ 3 với 322 điểm. Tayfun Tasdemir (314 điểm) với việc giành ngôi á quân đã tăng 3 bậc, lên hạng 4 thế giới, bám sát ngay phía sau Quyết Chiến với khoảng cách 8 điểm, đẩy Eddy Merckx (302 điểm) xuống vị trí thứ 5.

Trần Thanh Lực tụt 1 bậc xuống hạng 7 thế giới. Chiêm Hồng Thái tăng 1 bậc lên hạng 18 thế giới. Trong khi đó, nhà vô địch Martin Horn từ hạng 14 đã lọt vào top 9 thế giới. Ngoài ra, “Thiên tài” Frederic Caudron giảm 2 bậc xuống hạng 15 thế giới.

Martin Horn lên ngôi vô địch

Sau chặng đấu này, các cơ thủ sẽ tiếp tục ở lại Bỉ để tham dự giải vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra từ ngày 14-18/10, giải đấu carom 3 băng danh giá nhất thế giới trong năm.