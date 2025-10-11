Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng nhất thể thao sáng 11/10: Alcaraz & Sinner bị chê kém hấp dẫn hơn Big 3 một thời

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Cựu tay vợt Jerzy Janowicz tuyên bố rằng Carlos Alcaraz và Jannik Sinner không thú vị bằng Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer.

"Alcaraz & Sinner kém hấp dẫn hơn Big 3 một thời"

Djokovic, Nadal và Federer từng thống trị làng quần vợt. Cuộc cạnh tranh của "Big 3" một thời này luôn làm các CĐV vô cùng phấn khích. 

Cựu tay vợt Jerzy Janowicz đánh giá Big 3 một thời ngày nào còn có sự cạnh tranh hấp dẫn hơn màn so kè giữa Alcaraz và Sinner hiện nay: "Tôi thực sự nhớ sự cạnh tranh giữa Djokovic, Nadal và Federer, cả Andy Murray, Stan Wawrinka và David Ferrer nữa. Có lẽ tôi hơi hoài niệm, nhưng họ là những người thú vị nhất để theo dõi, hơn hẳn Sinner và Alcaraz hiện nay, dù hai người này cũng rất mạnh".

Alcaraz và Sinner bị chê không hấp dẫn bằng Big 3 một thời

Alcaraz và Sinner bị chê không hấp dẫn bằng Big 3 một thời

Medvedev phấn khích khi lọt vào bán kết Thượng Hải Masters

Daniil Medvedev đã trở lại phong độ đỉnh cao tại Thượng Hải Masters sau khi vượt qua Alex De Minaur ở tứ kết sau 2 set đấu cùng với tỷ số 6-4. Sau trận, tay vợt người Nga chia sẻ: "Tôi đã mong đợi điều này. Tôi đã chơi tốt ở Bắc Kinh và Hàng Châu. Tôi cố gắng duy trì phong độ để hiện tại mơ tiến xa ở Thượng Hải".

McGregor tò mò trận đấu sắp tới của Jake Paul với Gervonta Davis

Nhiều người chỉ trích trận đấu giữa Jake Paul và Gervonta Davis là một cuộc so tài vì tiền. Với mâu thuẫn lâu dài với Paul, McGregor có lý do để phê phán trận đấu này. Tuy nhiên, cựu vô địch UFC hai hạng cân tỏ ra khá công bằng: 

"Tôi không biết phải nói gì về trận đấu này. Tôi không quá quan tâm, nhưng tò mò muốn xem. Tôi sẽ xem các khoảnh khắc nổi bật của trận đấu xuất hiện trên mạng xã hội X thôi".

Usman Nurmagomedov tự hào khi được Khabib huấn luyện

Khabib Nurmagomedov, một trong những võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, tiếp tục gặt hái thành công trong vai trò HLV sau khi giải nghệ ở tuổi 32.Cựu vô địch hạng nhẹ UFC đã giúp học trò Islam Makhachev giành lại đai vô địch, và Makhachev đang hướng tới chiếc đai thứ hai vào tháng tới.

Usman Nurmagomedov, em họ của Khabib Nurmagomedov chia sẻ về tài năng huấn luyện của anh mình: "Có những võ sĩ như Umar, Islam, Khabib ở bên luôn là điều tuyệt vời. Bạn thấy đội ngũ đứng sau tôi chứ? Khabib, Zubaira, Javier Mendez Làm sao tôi có thể thua được".

"Đầu bếp" Đình Khải tuyên bố sốc, Văn Huynh sẽ đánh cho đối thủ biết "MMA là gì"
“Đầu bếp” Đình Khải tuyên bố sốc, Văn Huynh sẽ đánh cho đối thủ biết “MMA là gì”

(Tin thể thao, tin võ thuật) Người hâm mộ tại Hà Nội hừng hực khí thế trước đêm LION Championship 27, nơi "Đầu bếp" Bùi Đình Khải và Lý Văn Huynh trở...

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

11/10/2025 00:42 AM (GMT+7)
