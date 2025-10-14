Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Khó cản "Hổ Mã Lai" (Vòng loại Asian Cup)

Sự kiện: Asian Cup 2027 Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu ở Bukit Jalil Trực tiếp bóng đá hôm nay

(20h, 14/10) Dù gặp nhiều khó khăn sau lệnh cấm của FIFA dành cho nhóm cầu thủ nhập tịch, Malaysia vẫn được đánh giá vượt trội hơn hẳn Lào, đặc biệt khi được chơi trên “chảo lửa” Bukit Jalil.

20h, 14/10 | Bukit Jalil National Stadium

Malaysia
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Khó cản "Hổ Mã Lai" (Vòng loại Asian Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Khó cản "Hổ Mã Lai" (Vòng loại Asian Cup) - 1
Lào
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Khó cản "Hổ Mã Lai" (Vòng loại Asian Cup) - 1
Hazmi, Haiqal, Shahru Saad, Shamul, Dion Cools, Nooa Laine, Fazail, Corbin, Endrick, Aiman, Nazmi Faiz
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Khó cản "Hổ Mã Lai" (Vòng loại Asian Cup) - 1
Lokphathip, Siphongphan, Somsanith, Thapaseut, Sangvilay, Wenpaserth, Thongkhamsavath, Khounthoumphone, Luenathala, Sounanny, Bounkong

Sau chiến thắng đầy tranh cãi trước Việt Nam nhờ sự góp mặt của bảy cầu thủ “nhập tịch lậu”, Malaysia đang phải đối mặt với thử thách lớn khi những gương mặt này bị FIFA cấm thi đấu. Không còn dàn cầu thủ “ngoại nhập” chất lượng, đội hình của HLV Peter Cklamovski bộc lộ rõ nhiều vấn đề.

Dù vẫn còn vài cầu thủ gốc nước ngoài trong danh sách đăng ký, chiến lược gia người Úc tỏ ra thận trọng khi không dám sử dụng nhiều, bởi chất lượng của họ không đáp ứng được yêu cầu. 

Dẫu vậy, so với Lào, Malaysia vẫn nắm ưu thế rõ rệt. Trong trận lượt đi, các cầu thủ nội như Shahru Saad, Fazail, Aiman hay Mazmi Faiz đã tỏa sáng trong hiệp hai, giúp đội bóng giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân đối phương. Lần này, được trở về thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia càng có thêm cơ hội để khẳng định sức mạnh, hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp.

T.T

