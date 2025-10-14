Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Khó cản "Hổ Mã Lai" (Vòng loại Asian Cup)
(20h, 14/10) Dù gặp nhiều khó khăn sau lệnh cấm của FIFA dành cho nhóm cầu thủ nhập tịch, Malaysia vẫn được đánh giá vượt trội hơn hẳn Lào, đặc biệt khi được chơi trên “chảo lửa” Bukit Jalil.
20h, 14/10 | Bukit Jalil National Stadium
Điểm
Hazmi
Haiqal
Shahru Saad
Shamul
Dion Cools
Nooa Laine
Fazail
Corbin
Endrick
Aiman
Nazmi Faiz
Điểm
Lokphathip
Siphongphan
Somsanith
Thapaseut
Sangvilay
Wenpaserth
Thongkhamsavath
Khounthoumphone
Luenathala
Sounanny
Bounkong
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Sau chiến thắng đầy tranh cãi trước Việt Nam nhờ sự góp mặt của bảy cầu thủ “nhập tịch lậu”, Malaysia đang phải đối mặt với thử thách lớn khi những gương mặt này bị FIFA cấm thi đấu. Không còn dàn cầu thủ “ngoại nhập” chất lượng, đội hình của HLV Peter Cklamovski bộc lộ rõ nhiều vấn đề.
Dù vẫn còn vài cầu thủ gốc nước ngoài trong danh sách đăng ký, chiến lược gia người Úc tỏ ra thận trọng khi không dám sử dụng nhiều, bởi chất lượng của họ không đáp ứng được yêu cầu.
Dẫu vậy, so với Lào, Malaysia vẫn nắm ưu thế rõ rệt. Trong trận lượt đi, các cầu thủ nội như Shahru Saad, Fazail, Aiman hay Mazmi Faiz đã tỏa sáng trong hiệp hai, giúp đội bóng giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân đối phương. Lần này, được trở về thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia càng có thêm cơ hội để khẳng định sức mạnh, hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp.
