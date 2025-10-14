Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Khó cản "Hổ Mã Lai" (Vòng loại Asian Cup)

20h, 14/10 | Bukit Jalil National Stadium Malaysia 0 - 0 Lào (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Malaysia vs Lào Lào Điểm Hazmi Haiqal Shahru Saad Shamul Dion Cools Nooa Laine Fazail Corbin Endrick Aiman Nazmi Faiz Điểm Lokphathip Siphongphan Somsanith Thapaseut Sangvilay Wenpaserth Thongkhamsavath Khounthoumphone Luenathala Sounanny Bounkong Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Malaysia Malaysia Lào Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hazmi, Haiqal, Shahru Saad, Shamul, Dion Cools, Nooa Laine, Fazail, Corbin, Endrick, Aiman, Nazmi Faiz Lokphathip, Siphongphan, Somsanith, Thapaseut, Sangvilay, Wenpaserth, Thongkhamsavath, Khounthoumphone, Luenathala, Sounanny, Bounkong

Sau chiến thắng đầy tranh cãi trước Việt Nam nhờ sự góp mặt của bảy cầu thủ “nhập tịch lậu”, Malaysia đang phải đối mặt với thử thách lớn khi những gương mặt này bị FIFA cấm thi đấu. Không còn dàn cầu thủ “ngoại nhập” chất lượng, đội hình của HLV Peter Cklamovski bộc lộ rõ nhiều vấn đề.

Dù vẫn còn vài cầu thủ gốc nước ngoài trong danh sách đăng ký, chiến lược gia người Úc tỏ ra thận trọng khi không dám sử dụng nhiều, bởi chất lượng của họ không đáp ứng được yêu cầu.

Dẫu vậy, so với Lào, Malaysia vẫn nắm ưu thế rõ rệt. Trong trận lượt đi, các cầu thủ nội như Shahru Saad, Fazail, Aiman hay Mazmi Faiz đã tỏa sáng trong hiệp hai, giúp đội bóng giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân đối phương. Lần này, được trở về thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia càng có thêm cơ hội để khẳng định sức mạnh, hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp.