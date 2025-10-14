Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Brazil: “Samurai xanh” đại chiến "Vũ công Samba"

Sự kiện: Đội tuyển Brazil Đội tuyển Nhật Bản Trực tiếp bóng đá hôm nay

(17h30, 14/10, Giao hữu) Trận giao hữu giữa Nhật Bản và Brazil hứa hẹn nhiều cảm xúc khi “Samurai xanh” muốn khẳng định vị thế của đội bóng hàng đầu châu Á, trong khi thầy trò Ancelotti đang tìm lại phong độ sau chiến thắng đậm trước Hàn Quốc.

Giao Hữu | 17h30, 14/10 | Tokyo Stadium

Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Brazil: “Samurai xanh” đại chiến "Vũ công Samba" - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Brazil: “Samurai xanh” đại chiến "Vũ công Samba" - 1
Brazil
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Brazil: “Samurai xanh” đại chiến "Vũ công Samba" - 1
Z.Suzuki, Seko, Watanabe, J.Suzuki, Ito, Sano, Tanaka, Nakamura, Doan, Minamino, Ogawa
Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Brazil: “Samurai xanh” đại chiến "Vũ công Samba" - 1
Bento, Vitinho, Militao, Gabriel, Santos, Guimaraes, Casemiro, Rodrygo, Cunha, Vinicius Junior, Richarlison

Đội tuyển Nhật Bản sẽ tiếp đón Brazil trong trận giao hữu quốc tế rất được chờ đợi. Trước cuộc đối đầu, “Samurai xanh” vừa có màn thử lửa với Paraguay và hòa 2-2, nhờ bàn gỡ ở phút 90+4 của Ayase Ueda. Đội bóng đang xếp hạng 19 thế giới trên BXH FIFA sẽ bước vào kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp, sau khi đứng đầu bảng vòng loại châu Á với 23 điểm sau 10 trận.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hajime Moriyasu, Nhật Bản ghi tới 30 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần ở vòng loại, cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể. Tuy nhiên, phong độ phòng ngự của họ gần đây không còn chắc chắn khi nhận tới 4 bàn thua chỉ trong 2 trận, dù trước đó từng giữ sạch lưới 14/20 trận. Dù vậy, chuỗi 20 trận bất bại trên sân nhà, trong đó có 17 chiến thắng, vẫn là điểm tựa lớn cho đại diện châu Á.

Bên kia chiến tuyến, Brazil vừa có chiến thắng 5-0 ấn tượng trước Hàn Quốc, cho thấy phong độ khởi sắc sau quãng thời gian thi đấu thiếu ổn định. Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Selecao đã giữ sạch lưới 4/5 trận, song thành tích sân khách vẫn là vấn đề khi họ chỉ thắng 1 trong 4 chuyến hành quân gần nhất.

Dù có lợi thế sân nhà, Nhật Bản vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều. Trước đối thủ đẳng cấp như Brazil, khả năng “Samurai xanh” tạo nên bất ngờ trong trận đấu chiều nay là không cao.

Quốc gia chỉ bằng 1/82 diện tích Việt Nam đoạt vé World Cup, là nước bé nhất lịch sử dự giải
Quốc gia chỉ bằng 1/82 diện tích Việt Nam đoạt vé World Cup, là nước bé nhất lịch sử dự giải

ĐT Cape Verde đã chính thức đoạt vé World Cup 2026 để trở thành đội tuyển dự giải có diện tích bé nhất trong lịch sử.

Bấm xem >>

T.T

14/10/2025 12:27 PM (GMT+7)
