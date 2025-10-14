Dàn hot girl pickleball xử lý ra sao khi bị đối thủ nam cố ý đánh bóng vào mặt?

Thời gian gần đây, một số người đẹp làng pickleball phong trào liên tục chia sẻ hình ảnh gương mặt hay mắt bị sưng do bị đối thủ nam đánh trúng. Bên cạnh có ý kiến cho rằng hành động này chỉ là vô tình thì cũng có bạn nữ lên tiếng tố việc đối thủ nam cố tình nhắm vào mình. Điều này tạo nên tranh cãi về tinh thần fair-play trong thể thao, đặc biệt là nên xử lý ra sao khi bị đánh bóng trúng mặt, nhất là trong khi tham gia giải đấu.

🧭 Người đẹp Nhung Bé: “Tôi sẽ bỏ giải”

Chưa từng tập qua môn thể thao nào trước đó, Kim Nhung (biệt danh Nhung Bé) lại tìm thấy niềm đam mê với pickleball. Cô đã tập luyện bộ môn này được gần nửa năm và tham gia một số giải đấu. Người đẹp này cho biết cô sẽ bỏ giải nếu như bị đối thủ đánh vào mặt.

Nhung Bé sẽ bỏ giải nếu thấy đối thủ cố tình thi đấu không fair-play

“Tôi nghĩ tham gia thể thao thì trước hết mình nên ưu tiên giữ an toàn cho bản thân. Vì vậy tôi sẽ nghỉ thi đấu để bảo vệ mình nếu đối thủ của tôi chơi không fair-play. Tôi nghĩ thể thao là để tìm kiếm sự giao lưu và vui vẻ. Nếu mình không còn cảm thấy vui thì thi đấu tiếp cũng không có ý nghĩa”, Nhung Bé cho biết.

🎯 Hoa khôi Đặng Yến: “Tôi từng bị choáng vì bóng trúng mặt”

Là hoa khôi nổi tiếng của làng pickleball, tham gia cũng như gặt hái rất nhiều thành tích ở các giải đấu lớn nhất, Đặng Yến chia sẻ bản thân đã từng có những kỷ niệm để đời vì bị bóng trúng mặt. Cô nàng cho biết thi đấu tiếp hay dừng lại tùy vào sự lựa chọn của mỗi người.

Đặng Yến cho rằng việc thi đấu tiếp hay dừng lại sau khi bị đánh bóng trúng mặt đều đáng tôn trọng

“Tôi đã từng bị bóng đập trúng mặt khi thi đấu, cảm giác rất đau, choáng và hơi tủi thân một chút. Nhưng tôi nghĩ tai nạn trong thể thao là điều khó tránh. Nếu đối thủ không cố tình và bạn vẫn đủ tinh thần thì có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Còn nếu bạn cam thấy không an toàn và thoải mái thì có thể dừng lại. Tôi nghĩ lựa chọn nào cũng đáng tôn trọng”, Đặng Yến cho biết.

🚀 HLV Kim Phoenix: “Việc bỏ giải là quyền cá nhân”

Cũng giống như Đặng Yến, nữ HLV xinh đẹp Kim Phoenix cho biết bản thân cũng từng bị đánh bóng trúng mặt.

“Lúc đó tôi cảm giác rất đau và có phần bất ngờ nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Tôi nghĩ rằng mỗi người có ngưỡng chịu đựng khác nhau, không thể áp đặt việc sẽ đấu tiếp hay nghỉ. Việc bỏ giải khi bị chấn thương, dù là nhẹ hay nặng thì cũng là quyền cá nhân. Nếu người chơi cảm thấy không an toàn, sốc tinh thần hoặc mất tự tin để tiếp tục thì việc rút lui không có gì là sai”, HLV nữ này cho biết.

🗣️ Hot girl Phương Liên: “Chiến thắng không thuyết phục”

“Khi bạn đồng ý tham gia thi đấu ở một bộ môn thể chất, nhất là môn đối kháng thì bạn phải chấp nhận đôi khi tai nạn hay tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu người khác cố ý đánh bóng vô mặt bạn thì kể cả khi họ thắng, tôi nghĩ đó cũng là một chiến thắng không thuyết phục và sẽ bị khán giả lên án. Còn nếu tình huống này xảy ra ở trong một buổi thi đấu giao lưu, tôi sẽ góp ý trực tiếp với người chơi đó”, Phương Liên cho biết.