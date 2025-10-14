Nóng nhất thể thao sáng 14/10: Alcaraz đe dọa kỷ lục của Nadal

Alcaraz đe dọa kỷ lục của Nadal

Chiếc vợt mà Carlos Alcaraz sử dụng trong chiến thắng chung kết Wimbledon 2023 trước Novak Djokovic được dự đoán sẽ lập kỷ lục mới về giá đấu giá cho một món đồ tennis. Chiếc vợt mà Alcaraz cầm trong tay khi ngược dòng thắng Djokovic hiện đang được rao bán và đã đạt mức hơn 21.000 USD chỉ sau chưa đầy một tuần.

Chiếc vợt giúp Alcaraz đăng quang Wimbledon 2023 hiện đang được đem ra đấu giá

Theo đơn vị tổ chức Prestige Memorabilia, món đồ này nhiều khả năng sẽ vượt qua kỷ lục hiện tại được thiết lập bởi vợt của Rafael Nadal. Trước đó, cây vợt mà “Vua đất nện” sử dụng tại Roland Garros 2017 được bán với giá 157.333 USD hồi tháng 6 năm nay.

Kyrgios lên tiếng về mối quan hệ rạn nứt với Murray

Nick Kyrgios vừa bất ngờ nhắc đến Andy Murray sau khi cựu số 1 thế giới người Anh từ chối lời mời xuất hiện trong podcast Good Trouble do chính anh thực hiện. Trong tập mới nhất của podcast Unscripted by Josh Mansour, Kyrgios chia sẻ: “Tôi thậm chí không biết có thể gọi anh ấy là bạn nữa không. Giờ chắc chỉ là đồng nghiệp thôi. Chúng tôi từng rất thân, nhưng giờ thì… tôi không rõ.

Anh ấy từng rất ủng hộ tôi. Nhưng giờ chúng tôi hầu như không còn nói chuyện. Tôi từng mời anh ấy tham gia podcast, nhưng anh ấy lại tỏ ra quá bận, kiểu như nghĩ mình quá quan trọng vậy. Thế đấy, đó là sự thật. Tôi chỉ muốn nói: ‘Này người anh em, dành chút thời gian đi chứ’”.

Ninh Bình vào chung kết bóng chuyền VĐQG Việt Nam

Trận bán kết hai của giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2025 đã diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ tới. Trái ngược với phong độ ấn tượng ở vòng bảng, Binh chủng Thông tin - Binh Đoàn 19 lại có ngày thi đấu dưới sức. Trong khi đó, LPBank Ninh Bình đã thể hiện phong độ quá khác so với vòng bảng.

LPBank Ninh Bình giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 (25-18, 25-21, 20-25, 25-15), qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết. Đối thủ cuối cùng của đội chủ nhà sẽ là VTV Bình Điền Long An.

Mercedes sắp gia hạn hợp đồng với Russell

Lãnh đội Toto Wolff của Mercedes cho biết bản hợp đồng mới dành cho George Russell đang “rất gần” ngày hoàn tất, khi ông cập nhật tiến độ đàm phán sau chiến thắng của tay đua người Anh tại Singapore GP. Wolff chia sẻ với Sky Sports F1: “Chúng tôi đang rất gần rồi, kiểu như vậy. Về hợp đồng, những điều tốt đẹp thường cần thời gian. Giờ chỉ còn là các chi tiết nhỏ, chứ không phải vấn đề lớn”.

Mercedes vẫn chưa chính thức công bố đội hình tay đua cho mùa 2026, mùa đầu tiên áp dụng bộ luật kỹ thuật mới của F1, sau khi Wolff dành phần lớn năm nay để theo đuổi Max Verstappen của Red Bull. Trong khi đó, Russell đang có mùa giải ấn tượng nhất kể từ khi gia nhập Mercedes năm 2022, với 2 chiến thắng và 8 lần lên bục podium, hiện xếp thứ tư trên bảng xếp hạng cá nhân, chỉ kém Verstappen 36 điểm.