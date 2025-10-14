Vinicius tính sang Ả Rập theo tiếng gọi đồng tiền, Real nhắm Haaland thay thế

⚪ Tương lai của Vinicius tại Bernabeu bị đặt dấu hỏi

Theo tờ Marca, từ khi Xabi Alonso lên nắm quyền HLV trưởng, vị thế của Vinicius Junior tại Real Madrid đã thay đổi rõ rệt. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không ngần ngại để anh ngồi dự bị trong vài trận và khẳng định không ai được đảm bảo suất đá chính.

Vinicius được các đại gia của Saudi Pro League mời gọi

Điều này khiến Vinicius tỏ ra bất mãn và đã bày tỏ sự không hài lòng với Chủ tịch Florentino Perez, dù vẫn hiểu rằng cách duy nhất để lấy lại chỗ đứng là tìm lại phong độ đỉnh cao.

Người đại diện Frederico Pena thậm chí đã gặp gỡ ban lãnh đạo Real để bàn về hợp đồng mới. Dù đôi bên từng tiến gần đến thỏa thuận gia hạn, yêu cầu tăng lương của Vinicius khiến đàm phán bị đình trệ từ thời điểm FIFA Club World Cup. Phía Real khẳng định họ sẽ không nhượng bộ so với mức đề nghị cuối cùng.

💰 Vinicius bị lôi kéo bởi Saudi Pro League

Các quan chức Saudi Pro League đã tiếp cận Vinicius trong gần hai năm qua, mời chào anh bằng bản hợp đồng khổng lồ. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil vẫn ưu tiên gắn bó với Real và muốn xây dựng di sản tại Madrid.

Dẫu vậy, nếu CLB không đáp ứng mức lương tương đương Kylian Mbappe, Vinicius có thể cân nhắc rời đi vào mùa hè năm sau — thậm chí chơi bóng cùng siêu sao đàn anh Cristiano Ronaldo ở Saudi Pro League.

Real Madrid nhắm Haaland nếu Vinicius ra đi

⚽ Haaland trở thành mục tiêu số một của Real Madrid

Theo trang CaughtOffside, Real Madrid đã bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng hè 2026, với mục tiêu bổ sung một tiền vệ, một trung vệ, và đặc biệt là một siêu tiền đạo. Họ đang theo dõi Ibrahima Konate của Liverpool trong trường hợp Antonio Rudiger rời đi, đồng thời sẵn sàng bán Vinicius với giá 250 triệu euro nếu anh không ký hợp đồng mới.

Khi đó, Erling Haaland sẽ là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Real từng theo đuổi chân sút người Na Uy từ thời anh còn khoác áo Dortmund, và sẵn sàng “phá két” để đưa anh về Bernabeu. Tuy nhiên, Haaland chỉ cân nhắc lời đề nghị nếu Vinicius ra đi, bởi không thể có chỗ cho cả bộ ba Haaland – Vinicius – Mbappe trong sơ đồ của Xabi Alonso.

📄 Haaland ký hợp đồng 10 năm gây sốc với Man City

Đầu năm nay, Haaland khiến làng bóng đá sững sờ khi ký hợp đồng gia hạn 10 năm với Manchester City, kéo dài tới mùa hè 2034. Bản hợp đồng này giúp anh nhận mức lương 400.000 bảng/tuần, biến anh thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League.

Dù vậy, theo CaughtOffside, giới lãnh đạo Real Madrid vẫn tin rằng có thể chiêu mộ Haaland, bởi điều khoản giải phóng hợp đồng của anh vẫn là “điểm mở” có thể khai thác. Đáng chú ý, Barcelona cũng quan tâm đến tiền đạo người Na Uy, khi Chủ tịch Joan Laporta được cho là “ám ảnh” với việc đưa Haaland về Nou Camp kể từ khi ông nhậm chức.

HLV Alonso tính cải tổ hàng công Real Madrid

🧩 Kịch bản hè 2026: Vinicius sang Ả Rập, Haaland cập bến Bernabeu?

Nếu Vinicius thật sự rời Real Madrid, đó có thể là hiệu ứng domino mở đường cho Haaland tới Tây Ban Nha. Khi ấy, "Los Blancos" sẽ sở hữu bộ đôi tấn công trong mơ Haaland – Mbappe, hứa hẹn viết tiếp chương mới cho “Galacticos thời hiện đại”.